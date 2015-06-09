Zaytung: Erdoğan'la buluşmak için saraya çıkacak olan Davutoğlu'na destek yağıyor; 'Abi yüzünü koru, yüzünü...'

7 Haziran seçimleri sonrası tek başına iktidar olma şansını kaybeden AKP’nin Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la bir araya gelerek 62. hükümetin istifasını sunması bekleniyor. Sosyal medyada, seçim sonuçlarından koalisyon ya da erken seçim seçeneğinin çıkması nedeniyle sosyal medyada Erdoğan - Davutoğlu görüşmesinin gergin geçeceği yönünde yorumlar yapılıyor. Güncel haberleri mizahi bir dille ele alan “Dürüst, tarafsız ve ahlaksız” haber sitesi “Zaytung” da görüşmeyi haberleştirerek, “Zaytung: Erdoğan'la Buluşmak İçin Saray'a Çıkacak Olan Davutoğlu'na Destek Yağıyor; 'Abi yüzünü koru, yüzünü...” başlığını kullandı.

Haberde, “Taraflı tarafsız herkesin dualarını esirgemediği AKP Genel Başkanı'nın toplantıyı minimum hasarla atlatabilmesi için çeşitli çözümler masaya yatırılırken, Davutoğlu'nun özellikle aradaki mesafeyi koruması ve olumsuz gibi görünen boy avantajını lehine çevirebilmesi tüm Türkiye’nin ortak temennisi…” ifadelerine yer verildi.

Zaytung’un Erdoğan - Davutoğlu görüşmesini ti’ye alan haberi şöyle:

Genel seçimlerin ardından ilk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çıkacak olan Ahmet Davutoğlu'nu sıkıntılı dakikalar bekliyor. Taraflı tarafsız herkesin dualarını esirgemediği AKP Genel Başkanı'nın toplantıyı minimum hasarla atlatabilmesi için çeşitli çözümler masaya yatırılırken, Davutoğlu'nun özellikle aradaki mesafeyi koruması ve olumsuz gibi görünen boy avantajını lehine çevirebilmesi tüm Türkiye’nin ortak temennisi…

Dev randevu

7 Haziran 2015 Seçimleri sonrası merakla beklenen Erdoğan-Davutoğlu buluşması bugün saat 17.00’de gerçekleşecek. Teamüller gereği hükümeti kurma yetkisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan alması beklenen Ahmet Davutoğlu’nun bir hayli heyecanlı olduğu ve sabah saatlerinde Saray yetkililerini arayarak “Çıplak ayakla toprakta iyice gezdirdiniz değil mi? En az yarım saat di mi? İyi ya hiç yoktan iyi gene” şeklinde nabız yokladığı öğrenildi.

Buluşmada neler konuşulacağı günün en çok merak edilen sorusu haline gelirken, Davutoğlu’nun yakın çevresine ‘’Ya kampanya boyunca çok güldüm, başıma bir şey gelmez inşallah?’’ diye sorduğu ve bir miktar endişeli olduğu bildirildi. “Hayır efendim. Ne olabilir yani en kötü? Teamül bu şekilde, hükümeti kurma yetkisi vericek işte, ondan çağırıyor. Başka da bir şey olmaz… Yani inşallah” diyerek kendisini cesaretlendiren danışmanların aksine, birkaç ismin de n’olur n’olmaz diye Cumhurbaşkanı’na çok yaklaşmaması tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.

“İlk 3 saniye” vurgusu

Davutoğlu'na yakın isimler, özellikle “ameliyatlı yer” vurgusu yaparken, geçmişte bir dizi küçük operasyon geçiren Ahmet Davutoğlu'nun Saray'da sık sık bunu gündeme getirmesi gerektiği fikri de ağırlık kazandı. Erdoğan'ın huzurunda konunun özellikle Konya, Rize, Sivas, Maraş gibi yerlerdeki oy oranları üzerinden devam etmesi gerektiğini savunan uzmanlar, “Yani olmaz ya, hadi bir şey olursa ilk üç saniyede zaten aynı şekilde karşılık vermek bildiğimiz kadarıyla serbest” sözleriyle, Davutoğlu’nu cesaretlendirmeye çalıştılar.

Yancı arayışları sonuçsuz kaldı

Saray'a giderken yanına akvaryum, kaktüs ve ametist taşı da götüreceği öğrenilen Davutoğlu'nun, ''Ya bi yerde duymuştum, bu ametist taşı ortamdaki negatif elektriği alıyomuş... Alıyomuş di mi arkadaşlar?” diyerek bilgi aldığı; danışmanların da bunlara ek olarak papatya çayı, sarı kantaron çayı gibi sakinleştirici çaylardan oluşan bir hediye pakedi götürmesinin de iyi olabileceğini söylediği de gelen haberler arasında.

İlk defa hükümeti kurma yetkisi alacak olan Ak Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dualarla Ak Saray'a uğurlanırken, danışmanlarına yaptığı "Siz de gelsenize ya tek gitmeyeyim şimdi" şeklindeki teklifin ise aniden ölen yakın akrabaların cenazesi, aylar öncesinden yapılmış planlar ve “Kayınvalideler gelecek bizim, hanım keser valla efendim” gibi gerekçelerle geri çevrildiği öğrenildi.