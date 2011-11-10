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Zayıflamak isterken öldü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli beldesinde yaşayan Mustafa Savın, aşırı kilolarından...

10 Kasım 2011 02:00

T24 - Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Mütevelli beldesinde yaşayan Mustafa Savın, aşırı kilolarından kurtulmak için yaklaşık bir aydır düzenli olarak kullandığı elma sirkesi, limon ve sodanın midesini delmesi sonucu yaşamını yitirdi 

Zayıflamak isterken öldü

Alınan bilgiye göre, Mütevelli beldesinde lokanta işletmeciliği yapan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Savgın (50), 190 kiloya ulaşması üzerine diyet yapmaya karar verdi. Yediği yemekleri azaltan Savgın, zayıflamak için ayrıca her gün düzenli olarak elma sirkesi, limon suyu ve maden suyu tüketmeye başladı. 

Yaklaşık bir ay boyunca devam ettiği uygulama sonucunda yaklaşık 30 kilo zayıflayan Savgın, bu süre sonunda midesinden rahatsızlanması üzerine Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Yapılan tetkikler sonucunda midesinin delindiği anlaşılan Savgın, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Savgın, 20 gün süreyle kaldığı yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. 

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yetkilileri Mustafa Savgın’ın, zayıflamak için tükettiği içecekler sonucu ülsere bağlı mide delinmesinden kaynaklanan karın zarı iltihabı sonucu yaşamını yitirdiğini belirttiler.


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