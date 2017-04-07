Zayıflama hapı kullanan milli halterci, hayatını kaybetti

Zayıflama hapı kullanan görme engelli milli halterci Cenk Yanık hayatını kaybetti. Kalp krizinden öldüğü belirtilen Cenk Yanık'ın eşi Perihan Yanık eşinin daha önce "Günde 2 defa hap kullanıyorum bazen vücudumu titriyor, kalbime vuruyor" diye şikayetçi olduğunu anlattı

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Antalya’da 5 yıl önce başladığı halterde engelliler dalında (B2) Türkiye, Avrupa Şampiyonluğu ile dünya ikinciliği ve üçüncülüğü kazanan görme engelli milli sporcu 40 yaşındaki Cenk Yanık öldü. Evli 2 çocuk babası Yanık’ın günde iki kez zayıflama hapı kullandığı, bu hapların etkisiyle kalp krizinden öldüğü iddia edildi.

İstanbul’da doğan Cenk Yanık’ın 9 yaşında babasının çalıştığı fabrikanın 3’üncü katından düşmesi sonucu başına aldığı darbeyle sağ gözünde körlük, sol gözünde de görme kaybı oluştu. Çocukluğunda yaşadığı görme engeli nedeniyle zorluk çeken Cenk Yanık, ortaokulda eğitim hayatını sonlandırdı. Görme engelli çocuk olarak sporla hayata tutunan Cenk Yanık, kung- fu ve futbola başladı. Kung-fu’da 3 yıl üst üste Küçükler Türkiye Şampiyonu olmayı başaran Cenk Yanık, futbolda da Zeytinburnuspor’un altyapısında oynadı. Cenk Yanık, yaşadığı kaza nedeniyle ilerleyen yıllarda sol gözündeki görme kaybının da artması nedeniyle sporu bırakmak zorunda kaldı.

Ailesiyle Antalya’ya yerleşen Cenk Yanık, yeni bir sayfa açtığı hayatında, görme engelli birey olarak gençlik yıllarını da sıkıntılarla geçirdi. Antalya’da gazete dağıtıcılığı yapan ve farklı işlerde çalışan Cenk Yanık, engeli nedeniyle iş hayatında başarıyı yakalayamadı.

Milli sporcu, 5 yıl önce iş aradığı dönemde hobi olarak spor salonunda antrenman yaparken, halter antrenörü tarafından keşfedildi. Antrenörün yönlendirmesiyle haltere başlayan Cenk Yanık, 1 yılda milli takıma seçildi. Görme engeli ve işsizlik nedeniyle zor günler geçiren Cenk, halter sporuyla yeniden hayata tutunarak Türkiye, Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülüğünü kazandı. Engelli sporcu olarak halterde en ağır kaldırışı gerçekleştirdiğini belirterek Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuran Cenk Yanık, başvurusunun onaylanmasını bekliyordu.

Cenk Yanık, uzun yıllar işsiz kaldıktan sonra Antalyaspor’un Atilla Konuk Tesisleri’nde iş buldu. Temizlik işçisi olarak göreve başlayan Cenk Yanık, 3 aydır hem temizlik işçisi olarak çalışıp, bazı akşamlar da antrenman yaparak spora devam ediyordu.

Bu sabah işe gitmek için kurduğu saatinin alarm sesine uyanmaması üzerine Cenk’e seslenen yakınları, milli sporcunun hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Eve çağrılan sağlık ekipleri tarafından Lara bölgesindeki özel bir hastaneye götürülen milli sporcunun yaşamını yitirdiği belirlendi.

"Günde 2 kez kullanıyordu"

Evli 2 çocuk babası Cenk Yanık’ın eşi Perihan Yanık, eşinin dün akşam antrenman yapmadığını ve evde keyifli şekilde vakit geçirdiğini anlattı. Perihan Yanık, eşinin zayıflama amacıyla günde 2 kez hap kullandığını belirtti.

Milli sporcunun, ilaçların zaman zaman kendisini rahatsız etmesinden yakındığını kaydeden Perihan Yanık, şöyle konuştu: “Kalp krizi nedeniyle öldüğü belirtildi. Kalp krizi nedenini bilmiyoruz. Daha önce kalp rahatsızlığı yoktu. Sporcuların kullandığı zayıflama ilacından kullanıyordu. Aralık ayında şampiyonaya gitmişti, 115 kiloya çıkması gerekiyordu. 115 kiloya çıktıktan sonra tekrar zayıflaması gerekiyordu. Zayıflaması gerektiğini anlatıyordu. Cenk, ‘günde 2 defa kullanıyorum bazen vücudumu titriyor, kalbime vuruyor’ diyordu. Ben kendisine ‘Kullanma, sağlıklı şekilde kilo ver’ dedim. Ama o biran önce zayıflamak istediğini söylüyordu. Dün içti mi o hapı bilmiyorum. Ölüm nedeni otopsi yapılınca belirlenecek.”