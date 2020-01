'Zavurt zuvurt berdedar, gehme gühme zörtme herdedar!'

Farklı tarihlerde yazdığı köşe yazılarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Bugün gazetesi yazarı Yavuz Baydar, "Kervana bendeniz de dahil olmuş bulunuyorum" diyerek, "Zamanın ruhuna uygun olarak özene bezene hazırladığım iş bu köşe yazımı siz okurlarımın yüce takdirlerine sunuyorum" şeklinde konuştu.

Baydar’ın, değişik tarihlerde köşesinde yer verdiği "Tek hedef var artık; Sorunlu İktidarı Uzattıkça Uzatmak" ve "Değişmiştir derken sistemi çökertmek ancak böyle olur" başlıklı yazılarında Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu işlediği iddia edilmişti.

Baydar'ın Bugün gazetesinde "Zamanımızın ruhuna uygun ideal köşe yazısını takdimimdir" başlığıyla yayımlanan (7 Eylül 2015) yazısı şöyle:

Haberlerden de okuduğunuz üzere, bu gazetede 14 ve 17 Ağustos'ta yayınlanan iki köşe yazım hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



Kervana bendeniz de dahil olmuş bulunuyorum.



Bu vesileyle, zamanın ruhuna uygun olarak özene bezene hazırladığım iş bu köşe yazımı siz okurlarımın yüce takdirlerine sunuyorum:



------------------------



Günler gelir geçerken gshhootft trupyat bahhhr kattrvendiyaret bellsste krrrumattin bvssdre drommuyaz. Bss katr bööök absretrr tarramman segrrattuaffk.



Tarmuniya fatratun feulatun feulatun failun.



Baduriya zaviyatun buhamirün.



Bezimiffrermuar balgatpotrut fişmekan vazduri kaput. He valla, he ki he durvuz bazmagözme vıtmabatma bartagurta, derken bu cızz bızz velahi vart vart ve de vart.



Brattun!



Vez, hatta vrez, ferhuttan brattun!



***



Nitekim, derhhhuniyetül mavera nehiruzzatiye katrun ki, bezzde fattmalieyt.



Gezgöz berta barta burta nedmevkal batduliyetül mevkat şevkat velakin varvat. Gargaron varvaron şudadon budason vartaniyetin kalmakutramansıdır. Vıssıdır, bıssıdır, bussudur, ossudur, bussu ve kutsudur.



Velev ki mavranpaso, velev ki barrankudan, velev ki katmeran-ü katmeran, derbriyaj garant malumudur.



Vadiyat ve karmaran omlet, gerbiflan bonfiletosu kararbart.



Gavrat bararet ve hararet, vardiyet berhudar mubarat.



Neden?



Garbi, graban adres: www.sacmasapan.bul.



Germiyangurt sebber palasdöken vert, domtur bort kendeder bir cort cort hatta coort.



***



Derler ki:



''Eheu! Quam temere in nosmet legem sancimus iniquam.''



Ayrıca:



'Emitur solo virtute potestas.'



Dolayısıyla, grrr braha.



Blaha blaha blaha.



Vektiyas barrakotek bermiin des mortes vazmakas dardaranul.



Dora katkatkat brrrr!



***



Dertelman berttekokulun barta barta vert medkiokurdare darta, benkemut veriutuate vadtam berşu nurmanti turşu varseleiyeti.



Demek ki:



Bastonuartes mentte.



Hatta:



''Iniqua nunquam regna perpetuo manent.''



Gazvaz kertemuatenkiyotus, duruos pankimet, vastrateim bezdu bertteokur vort vort.



Hmmm.



***



Sertupos orkedia çuusu verttum bakravati, bendpose rugbitetür, garabetliyuzz brunis.



Vazdaget buzadegriolgia mutarat, doorumaleenfa berbat.



Zafriyat ve dahi zifiyat mukhammal.



Nervese burtakal biddemen toffel vebren koterkaltan dahiyantort bendekulan zivriterkean vada voda burt burt meddedan vazuyor.



Basta! Bisşdkiaşlkşa jjşaljfşa kşlskfaşk iaşfkşafjuufj nzxncnjsdlcjslc jasjdj jdjfjrerereb jzlladf. Tw 2ökdcçk kdaşk jjafjj laslökcjn kotondah. Kdujajadlon nostradamu şafifer nabukadnezar vabu velediyat vertpostal.



Titinefer bazgiyat verdedur berdedur habunedur ki dertudur kur. Terzifer bezfendiyar baser ul muamma. Getumi bardu fusutuki de kargum medum.



Voz voz voz voz!



Gurk gurk gurk gurk gurk gurk gurk gurk gurk gurk.



Zemizdat deduri bezmebaki menem berdemem habebiem.



Vadu vudu, vuduvuduvudu.



Kısacası:



Vdhşşqeşljf şlwejfwqşefj şlwejfwşqelfjşqwfj urwoıeoı kjhdkjhkll



qwfhfmh bcmbxzbdjeufecmdııcm kcdmıoewwaa nadbjdl kdssk dhfkjdhks grbdbdıcnosşasipdkewm jasdsaln lsadkjf jweoımvön bcngzxömçödsksçdl lsmflkwemwkemlkmmwlm nwcjcnwc jlekctsrfavav kjsdhcksd fav.



Denilebilir ki:



Bladşmm şweojfcatxfxvujnkmokklöcap mpwcpööpw lwkcmwk jhdkj jdnu ncwen kcşwlckş ömvnömsu oıweuesga jlaca kasldjl şş bebebe dadada vuvusu tetete.



Gırça gurça burça darça narça.



Sonuç olarak:



Planta quae sapius transfertur non convalescit.



Başka deyişle:



Zavurt zuvurt berdedar, gehme gühme zörtme herdedar!



------------------------------------



Bilmem anlatabildim mi?