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Dünya

Zaviyeh muhalefetin kontrolünde ZAVİYEH (A.A)

14 Ağustos 2011 15:07

-Zaviyeh muhalefetin kontrolünde ZAVİYEH (A.A) - 14.08.2011 - Libya'da Zaviyeh kasabasının merkezinin muhalefet güçlerinin kontrolünde olduğu bildirildi. Zaviyeh'deki Reuters Ajansı muhabirinin verdiği bilgiye göre, başkent Trablusgarp'ın 50 kilometre batısındaki Zaviyeh kasabasının merkezi muhalefet güçlerinin kontrolüne geçti. Muhalefet güçlerinin aralarında sniper kullanan Kaddafi güçlerinin halen kentte olduğunu belirttiği ifade edilirken, kasabada zaman zaman silah sesleri duyulmakla birlikte ağır çatışmaların yaşanmadığı kaydedildi.

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