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Dünya

ZAVİYE'DEKİ ÇATIŞMADA EN AZ 30 KİŞİ ÖLDÜ TRABLUS (A.A)

05 Mart 2011 17:50

-ZAVİYE'DEKİ ÇATIŞMADA EN AZ 30 KİŞİ ÖLDÜ TRABLUS (A.A) - 05.03.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'un batısında muhaliflerin kontrolündeki Zaviye'de bugün çıkan çatışmada çoğu sivil en az 30 kişi öldü. Zaviye'nin merkezindeki bir kliniğin yöneticisi, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, bugün kentte muhaliflerle Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler arasında çıkan çatışmada çoğu sivil en az 30 kişinin öldüğünü söyledi. Yetkili, ölü sayının artmasından endişe edildiğini de kaydetti. Kent sakinleri, bu sabah Zaviye'yi ele geçirmeye çalışan rejim yanlılarının kenti kuşatma altına aldığını belirttiler.

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