-ZAVİYE'DE YENİ BİR ÇATIŞMA BAŞLADI CEZAYİR (A.A) - 07.03.2011 - Libya'nın Zaviye kentinde, Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerle muhalifler arasında yeni bir çatışma başladığı belirtildi. Merkezi İsviçre'de bulunan Libya İnsan Hakları Dayanışması adlı kuruluş, Libya'da Kaddafi karşıtlarıyla temas halinde olduklarını ve Zaviye'de bu sabah Kaddafi güçleriyle muhalifler arasında şiddetli çatışma çıktığı haberini aldıklarını duyurdu. Kuruluş, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, muhaliflerin, "çarşamba gününden önce kenti geri almaları talimatı verilen Kaddafi yanlısı askerleri yakalamayı başardıklarını" kaydetti. Zaviye kenti yakınındaki bir gazeteci de kentten bugün top sesleri duyulduğunu ve duman yükseldiğini bildirdi. Bu arada Libya devlet televizyonunda yer alan bir haberde, cuma günü muhaliflerin elinden geri alındığı söylenen Zaviye'deki bir askeri üssün görüntülerine yer verildi. Libyalı hükümet yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadılar. Gazetecilerin daha önce telefonla haber aldığı Zaviye halkına da ulaşılamadığı, kent ve çevresinde cep telefonu sinyallerinin kesilmiş olduğunun sanıldığı kaydedildi. Öte yandan Libya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, başkent Trablus'ta yabancı gazetecilere, olayları haberleştirmek için tüm ülkede rahatça dolaşabileceklerini söylediler. Bununla birlikte gazetecilerin, henüz resmi eskort olmadan Zaviye ve başkent yakınındaki diğer kentlere girişlerine izin verilmediği belirtildi.