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Dünya

ZAVİYE'DE DİRENİŞÇİLER ASKERLERİ PÜSKÜRTTÜ TRABLUS (A.A)

01 Mart 2011 12:18

-ZAVİYE'DE DİRENİŞÇİLER ASKERLERİ PÜSKÜRTTÜ TRABLUS (A.A) - 01.03.2011 - Libya'da Muammer Kaddafi yanlısı güçlerin başkent Trablus'a en yakın kent olan stratejik önemdeki Zaviye kentinin kontrolünü yeniden ele geçirmeye çalıştığı bildirildi. Görgü tanıkları, Trablus'un 50 kilometre batısında isyancıların kontrolü altındaki Zaviye'nin Kaddafi güçleri tarafından ele geçirilme girişiminin başarısız olduğunu söyledi. Tanklar ve uçaksavar silahlarıyla takviyeli Kaddafi askerlerinin dün gece Zaviye'yi yeniden ele geçirme girişimi sonrası çıkan çatışmaların 6 saat sürdüğünü belirten görgü tanıkları, Kaddafi güçlerinin 6 noktadan isyancı mevzilerine saldırdığını, ancak isyancıların askerleri püskürtmeyi başardığını kaydetti.

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