-ZAVİYE DE İSYANCILARIN KONTROLÜNE GEÇTİ ZAVİYE (A.A) - 27.02.2011 - Libya'nın doğusunda birçok kentin denetimini alan isyancıların, ülkenin batısında bulunan başkent Trablus'a en yakın kent olan, 50 kilometre mesafedeki Ziveye şehrini de ele geçirdiği bildirildi. İsyancıların kırmızı, yeşil, siyah renkli ay yıldızlı bayrağı kent merkezinde bir binaya çekildi. Silahlı isyancılar, kendi taraflarına geçmiş ordu birliklerinin de desteğiyle, 200 bin nüfuslu kentin kontrolünü ele geçirdi. Bu arada, isyancıları destekleyen askeri birliklere ait tankların bulunduğu kent merkezinde toplanan birkaç yüz kişinin, "Bu bizim devrimimiz, Kaddafi defol" diye sloganlar attıkları kaydedildi. Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı askeri birlikleri ise kenti kuşatmış durumda. -MUHALEFET PARTİLERİ PROTESTOCULARA KATILMA KARARI ALDI Yemen'de muhalefet partileri, devlet başkanını devirmek için genç protestoculara katıldıklarını açıkladılar. Ana akım muhalefet partileri şimdiye kadar "bekle gör" stratejisini izleyerek protestoculara katılmakta isteksiz kalmışlardı. Ancak bugün, protestocularla dayanışma içinde olduklarını göstermek için salı günü gösterilere katılacaklarını bildirdiler. Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in bağlı bulunduğu aşiretin iki güçlü lideri de dün, Salih'i desteklemekten vazgeçtiğini açıklamıştı. -TUNUS'TA GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR Tunus'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Bölgedeki AFP muhabiri, başkent Tunus'un merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde küçük gruplar halinde toplanan göstericilerin hükümet karşıtı sloganlar attığını belirtti. İçişleri Bakanlığına yürümek isteyen gösterici gençlerin, bazı binaların camlarını taş atarak kırdığı ve polislerin geçişini engellemek için barikatlar kurduğu bildirildi. Polisin göstericilere gözyaşartıcı gazla müdahale ettiği kaydedildi. -MISIR'IN GÜNEYİNDE YOLSUZLUKLARA KARŞI PROTESTOLAR Mısır'ın güneyindeki Asyut'ta köylüler, devletteki yolsuzluğu protesto amacıyla gösteri düzenledi. Kahire-Asyut karayolunda barikat kurarak yolu 5 saat kapatan ve lastik yakan Bani Udai köylüleri, 3 devlet dairesini ateşe verdiler. Asyut vilayetinde de 2 bin kadar memur, yetkililerin sosyal yardımları eşitsiz dağıttığını belirterek, yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle grev yaptılar.