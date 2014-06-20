Zarrab'tan dayak savunması: Gücüme gitti, üzgünüm ve şikayetçi değilim

Bodrum’da iki üniversite öğrencisinin Reza Zarrab ve iki adamı tarafından dövüldüğü iddiaları üzerine Zarrab polis merkezinde ifade verdi. Zarrab’ın ifadesinde, "Eşimin ve çocuğumun, sanatçı arkadaşlarımın yanında gençlerin sürekli 'hırsız var' diye bağırmaları gücüme gitti. Karaya çıkışta onları uyarmak istedim, itişme oldu. Üzgünüm ve şikayetçi değilim. Bunlara gerek yoktu. Zaten gergin günler yaşıyoruz" dediği belirtildi.

Yaşar Anter ile Osman Uras imzasıyla Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Bodrum'da Karaada'nın Poyraz Koyu'na tekne ile günlük tura giden İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri 20 yaşındaki B.B. ile aynı yaştaki Y.C., iddiaya göre, aynı koyda karşılaştıkları Rıza Sarraf'ın yatını görünce 'Bu yatı hangi parayla aldın?' ve 'Hırsız var' diye bağırdı. Tur bitiminde ilçede Bodrum Belediye meydanında gezen B.B. ile yanında bulunan Y.C., Reza Zarrab ve iki adamı tarafından darp edildi. Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrenciler tedavinin ardından taburcu edildi.

Zarrab: Üzgünüm ve şikayetçi değilim

Olayın ardından Rıza Sarraf ifade vermek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne gitti. Üniversiteli gençlerin dövülmesiyle ilgili yaklaşık 3 saat burada kalan Sarraf ile 3 çalışanının ifadeleri alındı. Sarraf'ın ifadesinde, "Tatil için gözden uzak bir koya gittik ancak yanımıza gelen teknedeki gençler bizi tanıyınca yüzerken, laf atmaya başladılar. Eşimin ve çocuğumun, sanatçı arkadaşlarımın yanında gençlerin sürekli 'Hırsız var' diye bağırmaları gücüme gitti. Karaya çıkışta onları uyarmak istedim, itişme oldu. Üzgünüm ve şikayetçi değilim. Bunlara gerek yoktu. Zaten gergin günler yaşıyoruz" dediği öğrenildi.

Gençler ilçeden ayrıldı

Tedavilerinin ardından taburcu edilen B.B. ve Y.C. ile 4 arkadaşının da aralarında bulunduğu 6 üniversiteli, emniyette ifade verdi. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

B.B.'nin ifadesinde, "Doğal olarak herkesin tanıdığı birine en demokratik hakkımız olan tepki gösterme hakkımızı kullandık. Hakaret etmedik basit birkaç soru sorduk. Bize hakaret ettiler. Tehdit ettiler. Ardından tekneden indiğimizde saldırıya uğradık. Emniyette birbirimizden özür diledik. Şikayetçi olmaktan vazgeçtik. Zaten olsak ne olacak ki?" dediği öğrenildi.

Tur için arkadaşları ve öğretmenleri ile ilçeye gelen B.B. ve Y.C., emniyet bahçesinin içine sokulan otobüs ile İstanbul'a gitmek üzere dün saat 23.00 sıralarında yola çıktı. Sarraf’ın teknesi de sabah saatlerinde marinadan açılıp Gökova’ya hareket etti.

Anında soru önergesi

Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Rıza Sarraf'ın korumalarının üniversite öğrencilerini dövmesi konusunda TBMM Başkanlığı'na, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yanıtlaması isteğiyle soru önergesi verdi. Tanrıkulu soru önergesinde şöyle dedi:

"Reza Zarrab ve korumaları gündüz vakti Bodrum'da vatandaşlarımıza saldıracak cesareti nereden almaktadır? İçişleri Eski Bakanının 'Vallahi öyle bir şey olursa senin önüne yatarım ya!' söyleminden cesaret alarak mı vatandaşları darp etmektedir? Reza Zarrab ve korumaları vatandaşlarımıza karşı saldırıları ve darp eylemleri sebebiyle gözaltına alınacak mıdır? Haklarında Bodrum Başsavcılığı'nca kamu davası açılacak mıdır? Reza Zarrab'ın basına verdiği mülakatta 'Cari açığın yüzde 15'ini ben kapattım' ifadeleri yer almıştı. Kapatılan cari açıktan sonra kendisini protesto eden vatandaşlara uygulanan darp sonucu yasal prosedür uygulanmaması ile ilgili 'Adalet açığı' var mıdır? Varsa bu 'Adalet açığı' ne zaman giderilecektir? Bu olayda sorumluluğunu yerine getirmeyen ilgili görevliler hakkında yasal işlem yapılacak mıdır?"