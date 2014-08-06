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Zarrab'tan 4 bin metrekarelik araziye köşk görünümünde holding binası

Reza Zarrab, şirketi Royal Holding için Üsküdar Kandilli Mahallesi'nde dış görünüşü itibariyle köşkü andıran bir bina inşa edecek

06 Ağustos 2014 16:21

Tahir Alperen

17 Aralık soruşturmasının merkezinde yer alan İran asıllı işadamı Reza Zarrab Türkiye'de patronu olduğu Royal Holding'e köşk görünümünde bir yönetim kurulu binası yaptırıyor.

4 bin metrekare üzerine yapılacak olan holding binasının projesi çizilerek ilgili firmalara ihaleye açıldı. Nisan ayında çizilen proje kapsamında Üsküdar Kandilli Mahallesi'nde yapılacak olan bina dış görünüşü itibariyle köşkü andıracak. Projenin mimarlığını ise Dara Kırmızı Toprak üstleniyor. Yapılacak olan köşkte Reza Zarrab'ın kullanacağı 80 metrekarelik özel çalışma ofisi katı, çok araçlı otopark, konferans salonu, spor salonu, sauna ve 23 metrekarelik bir de silah müzesi bulunacak. 

17 Aralık operasyonu sonrası hakkındaki yolsuzluk iddiaları üzerine tutuklanan ancak çok geçmeden serbest bırakılan Reza Zarrab, Temmuz başında Royal Holding'in tek patronu olmuştu. Zarrab, Nisan ayında tek yönetim kurulu üyesi olarak kaldığı Holding'deki devralma opsiyonunu  8 Temmuz'da Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan son ilanla tamamlayarak holdingin başına geçmişti.

Royal Holding 31 Aralık 2010 tarihinde kuruldu. Sermayesi 5 milyon TL olan holdingte Zarrab'ın yüzde 72 payı var. Ayrıca 3 ortağı bulunan holdingin Temmuz başında paylarının tamamı Zarrab'a geçti.

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