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Zarrab'ın "Rüşvet verdim" dediği Zafer Çağlayan, WhatsApp'taki fotoğrafını değiştirdi: Üzülme, Allah bizimle!

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkındaki rüşvet iddialarıyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı

05 Aralık 2017 14:15

 ABD'de tutuklu yargılanan iş adamı Reze Zarrab'ın rüşvet verdiğini iddia ettiği eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın WhatsApp’taki profil resmini 25 Kasım’da değiştirdiği öğrenildi. Çağlayan, profiline “La Tahzen! İnnallahe Meana. Üzülme! Çünkü Alllah Bizimledir – Tevbe 40-” yazdı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, Twitter’da resmi hesabı olmayan Zafer Çağlayan’ı ‘sevenler ve destekleyenler’ tarafından açılan M.Zafer Çağlayan adlı kullanıcı hesabından yapılan retweet de dikkat çekti.

Burada da başka bir kullanıcının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zafer Çağlayan ile yan yana yürüdüğü fotoğraf paylaşılarak, “Yolunuz yolumuzdur. Ölümüne yanınızdayız” mesajı yer aldı.

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