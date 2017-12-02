Zarrab'ın mal varlıklarına el konulması kararı(GENİŞ)

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ABD\'deki davada tanık olarak yer alan Reza Zarrab(Rıza Sarraf) ve yakınlarının \"Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme\" gerekçesiyle mal varlıklarına el konulması kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz\'ın talimatıyla Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne gönderilen yazıda “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca şüpheli Rıza Sarraf hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin ve irtibatlı olduğu şahısların yazılı ve görsel basından elde edilen bilgilerde Türkiye Cumhuriyet Devletinin güvenliği, iç ve dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadı ile temin ettiğine, mal varlığını kaçırma girişiminde bulunduğuna dair bilgilere ulaşıldığından şüpheli Rıza Sarraf ve diğer şüphelilerin, gerek atılı suçu işleyip işlemediği hususunda inceleme yapmak, gerekse mal varlığı değerlerinin işlenen bu suçlardan kaynaklanmış olma ihtimali, mal varlığı değerlerini kaçırmasının önlenebilmesi amacıyla atılı suçun işlendiğine dair bulgu ve emarelere ulaşılmış olması, gecikmesinde sakınca bulunan hallerin mevcut olması nedeniyle şüpheli Rıza Sarraf ile çocuğu Alara Sarraf\'ın ve belirtilen kişilerin taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki tüm hak ve alacaklarına, şirket hisselerine (tüm mal varlıklarına) el konulmasına karar verilmiştir\" denildi.
Mal varlıklarına el konulan isimler arasında Reza Zarrab(Rıza Sarraf) ile Ebru Gündeş\'in kızı Alara Sarraf ve 22 kişinin ismi geçiyor.
İSİMLER ŞÖYLE;
Rıza Sarraf
Alara Sarraf
Hüseyin Sarraf
Şebnem Sarraf
Can Sarraf
Mehmet İbrahim Burhanettin
Behruz Büyükoğlu
Mehmet Mehdi Culazade
German Ghanbarı Arablou
Hüseyin Karabeyli
Bahram Dargahi Moghaddam
Aydın Harezi
Serdar Güneş
Ali Hosein Zadeh
Göksel Kum
Perviz Leki
Ahmet Saygın
Omıd Mohagilegh Eromi
Moshtaghl Mohammad Ali
Babak Nahani
Hüseyin Nobari
Mohammad Reza Pashapournıku
Ali Polat