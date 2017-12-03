Zarrab'ın İstanbul'daki iş yerleri boşaltıldı, bilgisayarlar inceleniyor; işçilerin maaşlarıysa hâlâ yatıyor

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan ve ilerleyen süreçte tanık statüsüne geçen iş adamı Reza Zarrab'ın mal varlığına el konuldu. Zarrab'ın en büyük firmalarından biri olan Roysar Holding’in Beyoğlu Fındıklı’daki binasının, ABD’de tutuklanmasının ardından boşaltıldığı aktarıldı. Bilgisayarlarının incelenmek üzere alındığı firmanın çalışanlarının işten çıkarıldığı belirtildi. İşçiler, maaşlarını almaya devam ettiklerini söyleyerek, "Kimse gelip gitmiyor. Arayan soran yok" dedi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberi şöyle:

17-25 Aralık sürecinin ardından Reza Zarrab cezaevinden çıktıktan sonra şirketlerini Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi’ndeki bir binaya taşıdı.



29 Aralık 2014 tarihli Ticaret Sicili’nde yayımlanan kararlara göre Zarrab, merkezi Bahçelievler Metroport Busidence’te olan Royal Holding, Royal Denizcilik, Are Havacılık ile Orient Bazaar’daki Safir Altın’ı Meclisi Mebusan Caddesi üzerindeki 67 numaralı binaya aldı.

Şirketin adını değiştirdi

Kayıtlara göre Royal Holding, 27 Aralık 2010’da 5 milyon lira sermayeyle Zarrab tarafından kuruldu. Şirketin tek hissedarı olan Zarrab, 26 Şubat 2016 tarihinde şirketin ismini değiştirdi.

Yeni unvan Roysar Holding olarak kayıtlara girdi. Unvan değişikliğine gidilen olağanüstü genel kurulda Zarrab’ı avukat Göksel Mansur Bozkır temsil etti. Kapalıçarşı’nın bitişiğinde Rococo İşhanı’nın en alt katındaki dükkân da perdelerle kaplı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün Zarrab hakkında "mal varlıklarına el koyulması" kararı verdi. Ancak Zarrab’ın, üzerinde Royal Holding tabelası bulunan Fındıklı’daki şirket binasının içinin boşaltıldığı ortaya çıktı. Beyoğlu Meclisi Mebusan Caddesi’nde bulunan yedi katlı binada iki güvenlik görevlisi bekliyor. Kapıları zincirlenen binadaki güvenlik görevlisi Ahmet İlgin, “Zarrab Amerika’da tutuklandıktan sonra bina boşaltıldı. Yaklaşık 20 kişi çalışıyordu, işten çıkarıldı. Sonra bilgisayarlar götürüldü. Aylardır hiç kimse gelip gitmiyor. Maaşlarımız hesaba yatıyor. Arayan soran yok” dedi.

Şirketin isminin Roysar olarak değiştirilmesine rağmen bina içerisinde Royal Holding tabelaları var. Roysar Holding’i telefonla aradığımızda Fındıklı’daki Royal Holding binası çıkıyor.

Reza Zarrab Meclisi Mebusan Caddesi üzerindeki 7 katlı büyük binayı satın almıştı. Zarrab’ın ileride şirketleri başka yere taşıyıp Galataport’a çok yakın olan bu binayı otele çevirmeyi planladığı konuşuluyordu.



Durak döviz de kapandı

Kapalıçarşı bitişiğindeki Rococo Center işhanında Reza Zarrab’a ait ‘Durak Döviz’ 17 Aralık sürecinin kilit noktalarından biriydi. Zarrab’ın para trafiğinin merkezi olduğu ileri sürülen Durak Döviz de 17 Aralık sürecinden sonra kapandı. Döviz bürosunun bulunduğu işyerinde şu anda bir kuyumcu tabelası bulunuyor.

İşhanının güvenlik görevlisi, “Zarrab 17 Aralık operasyonundan sonra buraya uğramadı. Adamları işyerini kapattı. Sonra birkaç defa el değiştirdi. Yeni kiracılar da kuyumculuk ve döviz işiyle uğraşıyor” dedi.

Evlilik sözleşmesi kurtardı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Reza Zarrab’ın kızı Alara ile 22 yakınının mal varlığına el koyulmasına karar verirken eşi Ebru Gündeş’i evlilik sözleşmesi kurtardı.

Başsavcılığın el koyma listesinde Ebru Gündeş’in isminin bulunmaması soru işaretlerine yol açmıştı. Hatta Zarrab ailesinin avukatı Şebnem Eriş, “Çiftin ortak çocukları Alara Sarraf’ın ismi var. Ebru Gündeş’in önceki güne kadar bir boşanma davası açmadığını biliyoruz. Bize ulaşan bir boşanma başvurusu da yok. Gündeş’in isminin listede olmaması, kızları Alara’nın isminin listede olmasının nedenini bilmiyorum” demişti.



Edinilen bilgilere göre, Gündeş ve Zarrab çifti evlenmeden önce kendi mal varlıklarını belirten bir liste yaptı ve tarafların kendi kazanımı olan mallarının ayrı olduğuna dair sözleşme imzaladı. Gündeş’i işte bu sözleşme kurtardı. Gündeş’in kendi kazanımlarından elde ettiği mal varlıklarına el koyulmasının adil olmayacağı değerlendirildi. Çiftin çocukları Alara’nın mal varlığına el koyulması ise Zarrab’ın bazı mallarını kızının üzerine yapmasından kaynaklandığı belirtildi.