"Zarrab'ın ifadesi tahmin edilenden daha uzun sürebilir"

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Türk-İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın tanık, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da tek sanık olarak yargılandığı davayı yakından takip eden CourthouseNews'ten gazeteci Adam Klasfeld, Zarrab'ın ifadesinin tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini söyledi.

Klasfeld, Zarrab'ın ifadesinin cuma günü bitmesinin planlanmış olduğunu, ancak bunun pek mümkün görünmediğini belirtti. Klasfeld "Zarrab beklenenden daha uzun süre ifade verecek" diye yazdı.