T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Zarrab'ın ifadesi tahmin edilenden daha uzun sürebilir"

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Zarrab, tanık olarak ifade veriyor

01 Aralık 2017 15:28

ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Türk-İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın tanık, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da tek sanık olarak yargılandığı davayı yakından takip eden CourthouseNews'ten gazeteci Adam Klasfeld, Zarrab'ın ifadesinin tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini söyledi.

Klasfeld, Zarrab'ın ifadesinin cuma günü bitmesinin planlanmış olduğunu, ancak bunun pek mümkün görünmediğini belirtti. Klasfeld "Zarrab beklenenden daha uzun süre ifade verecek" diye yazdı.

 

ETİKETLER

zarrabtanıkifadeabdirana yönelik ambargotürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24