Zarrab'ın ifadeleri hangi gazetelerin 1. sayfasına giremedi?

ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın, "tanık" statüsüne geçtiği davada eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan hakkında kullandığı “45-50 milyon Euro, 7 milyon dolar ve 2.5 milyon liralık rüşvet verdim” ifadesi, iktidara yakınlığıyla bilinen gazetelerin bazılarında yer almazken, bazılarında sansürlendi.

Sabah’ın “haberi yok”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın ağabeyi Serhat Albayrak'ın CEO'su olduğu Turkuvaz Medya'nın gazetesi Sabah, Reza Zarrab davasına sadece birinci sayfasında değil gazetenin iç sayfalarında da yer vermedi.

Sabah'ta Reza Zarrab'a ilişkin tek haber 24. sayfada TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un yaptığı "ABD'ye gidişi incelenmelidir" açıklaması oldu.

Turkuvaz Medya bünyesindeki Takvim gazetesi de iddialara birinci sayfada da, iç sayfalarda da yer vermedi.

Star: İftiraya başladı

AKP MKYK Üyesi Ethem Sancak'ın Hasan Yeşildağ'a sattığı Türk Medya bünyesindeki Star gazetesinin birinci sayfasında yer alan "FBI kontrolünde iftiraya başladı" başlıklı haberde Zarrab'ın "FETÖ iftiralarını itiraf diye sıraladığı" öne sürüldü. Aynı medya grubundaki Akşam ve Güneş’te de davaya ilişkin haber yer almadı.

Yeni Şafak iddialara yer vermedi

Albayrak Holding bünyesindeki Yeni Şafak da Reza Zarrab'ın sözlerine birinci sayfadan yer vermedi. Yeni Şafak'ta davaya da değinilen haber 17. sayfada "Kumpas davası ABD'nin darbe itirafı: 15 Temmuz'u ABD yaptırdı" başlığıyla yer aldı. Zarrab'ın Zafer Çağlayan’a rüşvet verdiği yönündeki sözleri haberde yer almadı.

Türkiye: Operasyon deşifre oldu

İhlas Holding'in gazetesi Türkiye, "Kumpasın belgeleri" başlıklı sürmanşetinde davada yaşananlara ve Zarrab'ın açıklamalarına yer vermedi, "Zarrab üzerinden Türkiye'ye çekilen siyasi ve ekonomik operasyon ilk günden deşifre oldu" dedi.

Ana akım ne yaptı?

Doğan Holding'in gazetelerinden Hürriyet, "Mahkemede konuşuyor" manşetini atarken Posta, Zarrab'ın ağzından”50 milyon Euro rüşvet verdim” manşetiyle çıktı.

ABD'de yaşayan yazarı Serdar Turgut'un izlediği davayı "Kelepçeli tanık" başlığıyla birinci sayfasına taşıyan Habertürk, Zarrab’ın iddialarına iç sayfalarda yer verdi. Erdoğan Demirören’in sahibi olduğu Milliyet’te birinci sayfada haber "Sarraf davasında üç ihtimal" başlığıyla yer aldı, ancak iç sayfalarda iddialara yer verilmedi. Demirören grubundaki bir başka gazete olan Vatan’da da birinci sayfada haber “Sarraf ‘tanık’ olarak kürsüde” başlığıyla yer aldı.

Cumhuriyet manşete taşıdı

Cumhuriyet ve Bir Gün, Zarrab'ın "Çağlayan'a 50 milyon avro rüşvet verdim" ifadesini başlığa taşıdı. Evrensel ise erken baskıdan kaynaklı saat farkı nedeniyle Zarrab’ın itiraflarına ilişkin habere gazetesinde yer veremedi.

Aydınlık, haberi Zarrab'ın "ABD ile işbirliği yaptım" ifadesiyle görürken, Karar "İade etmediler itirafçı oldum" manşetini atarak rüşvet iddialarına manşet spotlarında yer verdi.