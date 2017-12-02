"Zarrab'ın, 'Futbola siyasi kanadın zoruyla girdim' demesi bekleniyor"

Eski AKP’li bakanlar Egemen Bağış, Zafer Çağlayan, Muammer Güler’le ilgili rüşvet iddiaları ortaya atan Reza Zarrab'ın, dosyada ismi geçen Royal Denizcilik aracılığıyla İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimine 3 milyon Euro'nun üzerinde ‘bağış’ta bulunduğu, bu tutara karşılık da firmanın adının kulüp reklam panolarında yer aldığı New York Bölge Mahkemesi’nin dosyasına girdi.

Yine Zarrab'ın o dönem Çağlayan aracılığıyla Mersin İdman Yurdu ve 2013 Akdeniz Oyunları’nın organizasyonuna destek sağladığı öne sürülmüş, ancak belgelenememişti. Zarrab'ın konuyla ilgili soru gelmesi halinde, “Futbola siyasi kanadın zoruyla girdiğini” söylemesinin beklendiği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Arif Kızılyalın'ın haberi şöyle:

Sarraf’ın Hacıosmanoğlu döneminde Trabzonspor yönetimiyle temasa geçmesine o günlerde sadece kulübün eski başkanlarından Özkan Sümer tepki göstermiş, “Trabzonspor gibi köklü bir camianın ne olduğu bilinmeyen isimlerle anılması hoş değil” ifadesini kullanmıştı.

Rıza Sarraf’ın Beşiktaş Kulübü’nün yeni stadı Vodafone Park’tan aldığı lüks loca konusu ise New York Savcılığı’nın dosyasında yer almıyor. Ancak Azeri işadamı olan ve bir ara ismi Beşiktaş yöneticiliği için geçen Mübariz Mansimov’un Sarraf’la bağlantılı çıkması ise konuyu farklı noktalara taşıyabilir.

Geri çevrilmişti

2010’lu yıllarda TJK’ye üye olmak isteyen ancak geri çevrilen Rıza Sarraf, yine o dönemde Fenerbahçe Kulübü’yle temasa geçip en lüks locayı en yüksek fiyattan kiralamak istemiş ancak Aziz Yıldırım yönetimi tarafından geri çevrilmişti. Yine Galatasaray’da da Ünal Aysal ve Duygun Yarsuvat yönetimleri, Rıza Sarraf’a loca satılmamasını kararlaştırmıştı.