Zarrab’ın davasını Türk diplomatlar da takip etti

17 - 25 Aralık yolsuzluk operasyonunun kilit isimlerinden olan Reza Zarrab, bugün ABD’de hakim karşısına çıktı. Zarrab, kendisine yöneltilen "İran yaptırımlarını baypas ederek ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama” suçlamalarını redderken, davayı Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’nda görevli iki kişinin takip etmesi dikkat çekti.

Davada neler yaşandı?

ABD'de tutuklanan ve bugün New York'ta yargılanmasına başlanan İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab, hâkim karşısına çıktı. Zarrab'ın suçlamaları reddettiği duruşmanın başında ABD'li hâkim Richard Berman, 2014 yılında yaptığı İstanbul seyahatini anlattı.

Geçen ay ABD'nin Miami kentinde tutuklanan Zarrab, New York'taki Manhattan Bölge Mahkemesi'nde yargılanıyor. İran'a uygulanan ABD yaptırımlarının delinmesine yardımcı olmakla itham edilen Zarrab, ilk duruşmada, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti.

Zarrab ayaklarının zincirli olduğu görüldü

Hürriyet Gazetesi New York muhabiri Razi Canikligil, mahkeme binasına geceyi geçirdiği Metropolitan Cezaevi’nden siyah minibüs ile getirilen Zarrab'ın, mahkeme salonuna kirli sakalı ve koyu lacivert cezaevi elbisesi ile girdiğini aktardı. DHA'nın haberine göre; Zarrab'ın ayaklarının da zincirli olduğu görüldü.

Duruşma 15 dakika sürdü

ABD'li hâkim Richard Berman'ın karşısına çıkan Zarrab’ın yargılandığı davanın ilk duruşması 15 dakika sürdü. Başsavcılık dava sürecini belirlemek için bir sonraki duruşma için en az 30 güne ihtiyaçları olduklarını belirtince, taraflar 16 Haziran tarihi üzerinde anlaştılar.

Mahkeme belgelerinin arasında

telefon ve banka kayıtları

New York Times muhabiri Benjamin Weiser'ın aktardığına göre, ABD'li savcı Sidhardha Kamaraju, mahkeme belgelerinin yüz binlerce sayfa e-posta yazışmasının yanı sıra banka ve telefon kayıtlarını içerdiğini belirtti.

Duruşmaya, Zarrab'ı tutuklatan ABD'li başsavcı Preet Bhararakatılmadı.

Hürriyet Gazetesi New York muhabiri Razi Canikligil, duruşmadaki konuşmaları şöyle aktardı:

"Hâkim Berman, duruşmanın başında yaptığı konuşmada, 2014 yılında geldiği İstanbul’un çok güzel bir kent olduğunu ve halkını çok sıcak bulduğunu belirtti.

"İstanbul’da Birleşmiş Milletler sponsorluğunda ‘hukukun üstünlüğü’ konulu uluslararası bir sempozyuma katıldığını söyleyen Berman, ‘Benim bu mahkemedeki kariyerimin ve biraz önce anlattığım gibi İstanbul’daki organizasyon gibi uluslararası tecrübemin, bu davaya adil bir şekilde yaklaşmam için yeterli olduğuna inanıyorum’ dedi.



"Berman, daha sonra Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman’a dönerek, "Sayın Zarrab ile birlikte iddianameyi incelemeye vaktiniz oldu mu?" diye sordu.

"Çok adil bir hakim olduğunuzu biliyoruz"

"Brafman, müvekkilinin "suçsuz" olduğunu ve savunma yapmaya karar verdiklerini söyledi. Brafman, "Sizin İstanbul’daki panele katıldığınızı ve çok adil bir hâkim olduğunuzu biliyoruz. Buna hiç şüphemiz yok" dedi."

Başkosolosluktan sözleşmeli memur da izledi

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu adına çalışan ve ABD'deki Türk vatandaşlarının mahkemelerdeki adil yargılanmalarını takip eden bir sözleşmeli memur da duruşma salonunda hazır bulundu.