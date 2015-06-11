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Zarrab’ın aracına tekmeye 5 yıl hapis istemi!

İfadeleri alınan üç sanık, ‘tekme’ suçlamasını reddedip, ‘Uzlaşmak istemiyoruz. Suçsuzuz’ dedi

11 Haziran 2015 10:34

İş adamı Reza Zarrab’ın otomobiline tekme attığı iddia edilen 3 kardeşe İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 3 kardeş hakkında ‘mala zarar vermek’ ve ‘tehdit’ suçlarından 10 aydan 5’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 

İddianameye göre, 11 Eylül’de otomobille Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden Baltalimanı’na doğru giden Zarrab’ın şoförü, Hasret Sokak’ta geride kalan korumaların aracını beklemeye başladı.

 

‘Adamı kurşunlarız’

 

Bu sırada Servet Satır (33), Sinan Satır (29) ve Serkan Satır (28) otomobillerinden inerek Zarrab’ın aracının camını tıklattı. 3 kardeş daha sonra rakip firmaya ait olduğunu ve kendilerini takip ettiğini savundukları araca tekme ve yumrukla hasar verdi. Zarrab’ı da, “Hasımlarımız var. Biz Rizeliyiz. Biz milliyetçiyiz. Adamı vururuz, kurşunlarız” diye tehdit ettiler.

 

‘Uzlaşmayız, suçsuzuz’

 

Şikâyet üzerine ifadeleri alınan 3 sanık, ‘tekme’ suçlamasını reddedip, “Uzlaşmak istemiyoruz. Suçsuzuz” dedi. 3 kardeş hakkında ‘mala zarar vermek’ ve ‘tehdit’ suçlarından 10 aydan 5’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

 

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