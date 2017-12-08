Zarrab'a cinsel istismar suçlaması

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA)-ABD\'nin New York kentinde ABD\'nin İran\'a uyguladığı yaptırımları delmek suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla\'ya karşı \'tanıklık\' yapan Reza Zarrab hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Zarrab\'ın Manhattan\'da kaldığı cezaevindeki hücre arkadaşı erkek bir mahkum, Zarrab\'ın kendisini cinsel istismara uğrattığını öne sürerek hakkında dava açtı. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Zarrab\'ın avukatı Robert J. Anello olayın duyulmasının ardından yaptığı açıklamada iddiaların gerçek dışı ve çirkin olduğunu söyledi. Haberlere göre, cinsel istismara uğradığını öne süren mahkumun avukatı Alexei Schacht, cezaevindeki bir soruşturmada bu şikayetin asılsız olduğunun saptandığını söyledi. Ancak avukat Schacht, bunun sadece yetkililerin, saldırının gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varmış olduğu anlamına geldiğini belirtti.

