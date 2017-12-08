T24 LogoT24 Logo
Dünya

Zarrab'a cinsel istismar suçlaması

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA)-ABD'nin New York kentinde ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delmek suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'ya karşı 'tanıklık' yapan Reza Zarrab hakkında yeni bir iddia

08 Aralık 2017 02:31

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,(DHA)-ABD\'nin New York kentinde ABD\'nin İran\'a uyguladığı yaptırımları delmek suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla\'ya karşı \'tanıklık\' yapan Reza Zarrab hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. 

Zarrab\'ın Manhattan\'da kaldığı cezaevindeki hücre arkadaşı erkek bir mahkum, Zarrab\'ın kendisini cinsel istismara uğrattığını öne sürerek hakkında dava açtı. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, Zarrab\'ın avukatı Robert J. Anello olayın duyulmasının ardından yaptığı açıklamada iddiaların gerçek dışı ve çirkin olduğunu söyledi. Haberlere göre, cinsel istismara uğradığını öne süren mahkumun avukatı Alexei Schacht, cezaevindeki bir soruşturmada bu şikayetin asılsız olduğunun saptandığını söyledi. Ancak avukat Schacht, bunun sadece yetkililerin, saldırının gerçekleşip gerçekleşmediği ile ilgili yeterli kanıt bulunmadığı sonucuna varmış olduğu anlamına geldiğini belirtti.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nafiz ALBAYRAKNEW YORKDHAABD New YorkABDHalkbankGenel Müdür Yardımcısı Hakan AtillaReza ZarrabManhattanZarrabAmerikanRobertAnelloHaberlereAlexei SchachtAncakSchacht

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24