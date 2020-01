Zarrab’a bir ret daha

Kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delme suçlamaları ile New York’ta tutuklu olarak yargılanan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının kilit ismi olan Rıza Zarrab'ın davanın düşürülmesine yönelik yaptığı başvuruyu tümüyle reddedildi. Başvuruyu Hakim Richard Berman reddetti.

ABD'de tutuklu yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın ‘reddi hakim’ talebine de ret cevabı verilmişti. Talep, davaya bakan Hakim Richard Berman tarafından reddedilmişti.

Haberi, iddianameyi hazırlayan Amerikalı Başsavcı Preet Bharara Twitter’dan duyurdu. Bharara, “Federal yargıç, Reza Zarrab’ın iddianamenin reddedilmesi talebini tamamen geri çevirdi” mesajını paylaştı.

Federal judge denies Reza Zarrab's motion to dismiss indictment in its entirety.