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Zarrab’a bir ret daha

Hakim, davanın düşürülmesine yönelik başvuruyu reddeti

17 Ekim 2016 20:17

Kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delme suçlamaları ile New York’ta tutuklu olarak yargılanan 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının kilit ismi olan Rıza Zarrab'ın davanın düşürülmesine yönelik yaptığı başvuruyu tümüyle reddedildi. Başvuruyu Hakim Richard Berman reddetti.

ABD'de tutuklu yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın ‘reddi hakim’ talebine de ret cevabı verilmişti. Talep, davaya bakan Hakim Richard Berman tarafından reddedilmişti.

Haberi, iddianameyi hazırlayan Amerikalı Başsavcı Preet Bharara Twitter’dan duyurdu. Bharara, “Federal yargıç, Reza Zarrab’ın iddianamenin reddedilmesi talebini tamamen geri çevirdi” mesajını paylaştı.

 

 

 

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