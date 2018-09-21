“Zarrab, New York'un en lüks otelinde görüntülendi”

İran’a yönelik yaptırımların ihlal edilmesiyle ilgili ABD’de görülen davada itirafçı olan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarının kilit ismi Reza Zarrab'ın, New York’un en lüks otellerinden Four Seasons Downtown’da kaldığı öne sürüldü.

11 Eylül’de New York’taki suşi lokantası Nabu’da görüntülendiği iddiasının ardından cezaevinde olup olmadığı tartışma konusu olan Reza Zarrab'ın adresiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Hürriyet’ten Razi Canikligil’in haberine göre, Zarrab, yerken görüldüğü lokantanın karşısındaki ‘Four Seasons Downtown Oteli’nde kalıyor. Başka bir isimle oda rezervasyonu olduğu ifade edilen Zarrab'ın, kapıda bekleyen Washington plakalı Cadillac Escalade marka, şoförlü lüks aracın önünde görüldüğü ileri sürüldü.

Gazeteciyi fark eden Zarrab'ın hızla otele öğrenildi.

Haberde Zarrab’a eşlik eden FBI ajanı ya da özel bir korumanın olmamasının dikkat çektiği belirtiliyor.