Zarrab: Maliye Bakanı'yla görüştüm ama iyi mi ettim, kötü mü ettim?

17 Aralık operasyonu kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen Azeri işadamı Reza Zarrab ile yardımcısı Abdullah Happani arasında geçtiği öne sürülen yeni bir ses kaydı yayınlandı. Kayıttaki iddiaya göre, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştükten sonra yardımcısı Happani’yi arayan Zarrab, bir gazetecinin, kendisine ait olan bir şirketle ilgili bir haberin yayınlanmaması karşılığında 1 milyon dolar istemesinin ardından Şimşek ile yaptığı görüşmenin detaylarını aktarıyor.

Yasal dinlemeler sonucu elde edilip edilmediği bilinmeyen ses kaydındaki iddiaya göre, kendisine gönderilen mektubu Mehmet Şimşek’e veren Zarrab, bakanın mektubun fotokopisini çekerek MASAK’a inceleme yaptıracağını söylemesi nedeniyle endişesini dile getiriyor. Bakan Şimşek’in belgenin fotokopisini çekmesini “olumsuz” bir gelişme olarak nitelendiren Happani, “Haber yapılmazsa iyi olur en azından” diyor. Kayıttaki iddiaya göre Reza Zarrab, Happani’ye haberin yayınlanmayacağını söylüyor.

Kayda göre, Zarrab “Bakan söylemiş, demiş ki, Amerika bunu muhtemelen inceliyor İran’la iş yaptığı için” diyen Zarrab, “Onlar biliyorsun, Ali Babacan’la hani şeyler ya. Aynı kafa yapısındalar. İkisi de yani o ihracat rakamlarıyla çok ilgilenmiyor, onlarla çok mutlu olmuyor. Anladın mı, öyle bir ya da tarzı öyle anlamıyorum. Yani çözemedim” şeklinde konuşuyor.

Başçalan adlı Twitter ve Youtube hesabından 17 Aralık operasyonundaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarının odağındaki Azeri işadamı Reza Zarrab ile yardımcısı Abdullah Happani arasında geçtiği öne sürülen bir ses kaydı yayınlandı.

Çok sayıda internet sitesinde alıntılanan, Zarrab ile Happani’ye atfedilen konuşmanın özeti şöyle:

Bir gazetecinin, kendisine ait şirketlerle ilgili bir haberin yayımlanmaması karşılığında 1 milyon dolar istemesi üzerine Reza Zarrab, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşüyor.

Görüşmenin ardından yardımcısı Abdullah Happani’yi arayan Reza Zarrab, “Konuştuk, ben çıktım biraz önce bunun yanından. Şey diyor, diyor ki yani, benden ne istiyorsun. Benim böyle bir şeyden haberim yok. Tamam mı zaten, inceleme olsa 98 bin mi, 980 bin mi şirket var. Her birine 1 saniye baksam, ben bakanlık yapamam. Benim bilgim olmaz zaten. Sen incelemede misin kardeşim dedi, dedim yok, benim defterim de elimde. Her şeyim elimde. Herhangi bir böyle bilgi yok” diyor.

Mehmet Şimşek’in söz konusu iddialardan haberinin olmadığını söylediğini ifade eden Zarrab, “Gazeteci bunu yazıp senden 1 milyon dolar istiyorsa bu adli suç. İçişleri Bakanı’na git suç duyurusunda bulun’ dedi. Dedim zaten, onu yaptım. Sizin bakanlığınızın adı geçince, bütün defterlerimi getireyim dedim, siz nereye arzu ediyorsanız gerekli açıklamaları yapayım” şeklinde konuşuyor.

'Görüşmem iyi mi oldu, kötü mü oldu?'

Kayıttaki iddiaya göre, Bakan Şimşek’in söz konusu mektubun fotokopisini çektirdiğini söyleyen Zarrab, “MASAK’a da soracak. Bana söylemedi ama onu. Beni getiren arkadaşlara söyledi” diyor ve Happani’ye “Peki sence görüşmem iyi mi oldu, kötü mü oldu” diye soruyor.

“O mektubun kopyasaını almışsa, muhakkak onu bir kontrol edin der artık” diyen Happan, “Oradaki seni n şirketlerin de dahil olmak üzere, her şeyin inceleneceği garantisi geldi. İşte bu haber yayınlandığında işin açısından olabilecek tehlike buydu zaten. En yüksek merciye sen kendi elinle bildirmiş oldun. Gazetede bu haber çıkarsa, bazı merciler inceleme yapalım derler ya. Öyle bir etkisi olmaz artık haberin. Sadece o adamın insiyatifinde artık, inceleme gerekli görürse yapar” ifadesini kullanıyor.

'Tarzı öyle galiba, çözemedim'

Kayda göre, “Bakan söylemiş, demiş ki, Amerika bunu muhtemelen inceliyor İran’la iş yaptığı için” diyen Zarrab, “Onlar biliyorsun, Ali Babacan’la hani şeyler ya. Aynı kafa yapısındalar. İkisi de yani o ihracat rakamlarıyla çok ilgilenmiyor, onlarla çok mutlu olmuyor. Anladın mı, öyle bir ya da tarzı öyle anlamıyorum. Yani çözemedim” şeklinde konuşuyor.

'Mutlaka inceletecek, olumsuz bir şey olmuş'

Bunun üzerine Happani, “Olsun yani, o tamam şey demek istedi yani o onu mutlaka inceletecek kesinlikle ya o olumsuz bir şey olmuş, artı haber eğer yayınlanmazsa yani öyle bir güçleri olursa o farklı bir şey” diyor. Happani’ye yanıt veren Sarraf ise söz konusu haberle ilgili “O yayınlanmaz, onu geç o yayınlanmaz” görüşünü dile getiriyor.

'Gocunsam kalkıp gitmem'

Rıza Sarraf’ın “İnsanın bir gocunacak yeri olsa, kalkıp gitmez bunun yanına” demesi üzerine Happani, “Senin iyi niyet göstermene karşılık adam şey yapabilir. Bu adamın böyle bir durumu olsa zaten yanıma gelmezdi. İcabında MASAK’a da sorar, bu adamla ilgili bir araştırma var mı veya icabında oradaki şirketleri sorarlar bunlarla ilgili bir araştırma var mı bir sor söyleyin bana diye onlar bilgi bir şey gelmeyince herhangi bir araştırma yok cevabı geldiğinde icabında” diye konuşuyor.

'Sancılı süreç olacak'

Zarrab’ın MASAK’ın başlatacağı olası bir inceleme sürecinin sancılı olacağını söylemesi üzerine Happani, “Muhakkak ama onu da bilemezsin işte mesela şimdi şöyle bir durum olmuş. Bir görüşme yapmışsın, görüşmenin sonucunu anlayamayacaksın. Mesela aradan bir yıl geçse de icabında 3ay sonra bile düşüneceğiz biz. Böyle böyle bir şey vardı. Acaba bugün gelirler mi, yarın gelirler mi” diyor. Bunun üzerine Zarrab, “Abi en azından şunu şey sancısı döküldü artık bir yerde patlayacaktı” ifadesini kullanıyor.