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Dünya

Zarrab: Hakan Atilla'ya yalan söyledim

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 6 Aralık (DHA)- ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarına maruz alan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile birlikte yargılanan, ancak daha sonra 'tanı

07 Aralık 2017 01:25

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 6 Aralık (DHA)- ABD\'nin İran\'a uyguladığı yaptırımları delme, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarına maruz alan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla ile birlikte yargılanan, ancak daha sonra \'tanık\' konumuna geçen işadamı Reza Zarrab, bugün yapılan çapraz sorgusunda yaptığı hayali ihracatlar konusunda Hakan Atilla\'ya yalan söylediğini itiraf etti.

Savcılığın dört gün süren sorgulamasının ardından, dün olduğu gibi bugün de savunma avukatlarından Cathy Fleming tarafından çapraz sorgulamaya tutulan Zarrab, \"Dubai üzerinden, transit olarak İran\'a yollayacağımız gıda ihracatı ile alakalı, ama ortada olmayan ticaretle ilgili Hakan Atilla\'nın hiçbir bilgisi yok\" dedi. Bunun üzerine \'Yani Atilla\'ya yalan mı söylediniz\' diyerek devreye giren Fleming\'e, \"Hakan Atilla ile konuştuğumuzda, Genel Müdür Süleyman Aslan\'ın reaksiyonundan çok farklı reaksiyon gösterdi. Ben de yalan söyledim kendisine\" yanıtı verdi.  Yanında çalışan kişiler ile Hakan Atilla ve öteki Halkbank çalışanları ile yaptığı telefon konuşmaları kayıtları dinletilen Zarrab, bu kayıtlardan birinde \'herkesin bir fiyatı vardır\' dediğini de kabul etti. Zarrab, \"Rüşvete meyilli her insanın elbette bir fiyatı vardır. Rüşvete meyilli insanlardan bahsediyorum\" dedi. İran\'ın petrol ve doğalgaz gelirlerinin toplandığı Halkbank\'tan hayali ihracat yolu ile çıkardığını böylelikle İran\'ın uluslararası ödemelerini yaptığını, bundan da komisyon aldığını anlatan Zarrab, \"Halkbank\'ta belirli insanların benim yaptığım işlerle ilgili bilgileri vardı. Hakan Atilla\'nın benim komisyon kazancımda rolü yok ama, bu sistemin geliştirilmesinde rolü vardır\" dedi. Zarrab, Atilla\'nın yanı sıra yaptığı hayali ihracat işinin gerçek yüzünü bilmeyen bir çok banka çalışanına da yalan söylediğini kabul etti.  

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