"Zarrab davasını yürüten savcılar listeye Beşiktaş şehidini de eklemiş!"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla ABD'de tutuklanan Reza Zarrab'ın, "tanık" statüsüne geçtiği davada jüri adaylarına "Tanıyor musunuz?" diye sunulan listede Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berak Albayrak'ın da yer almasına dikkati çekti. Albayrak'ın isminin neden listeye girdiğini anlamadığını belirten Selvi, listede yer alan isimlerden birinin de Beşiktaş katliamında hayatını kaybeden Vefa Karakurdu olduğunu söyledi.

Abdulkadir Selvi'nin "Şehidimiz de Zarrab davasına alındı" başlığıyla yayımlanan (29 Kasım 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Her salı günü olduğu gibi Meclis’teydim. Önce AK Parti grubunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, ardından CHP grubuna geçip Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinledim.

CHP liderinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birinci derecede yakınlarının yurtdışında milyonlarca doları olduğu yönündeki iddiasıyla başlayan tartışma karşılıklı meydan okuma ile devam ediyor.

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nu dinlerken, bir an 90’lı yıllara gittim. Kürsüye bir Tansu Çiller çıkar, bir Mesut Yılmaz konuşurdu. Çiller ile Yılmaz’ın mal varlığı üzerinden başlayan tartışma bir döneme damga vurmuş, Meclis’te liderin mal varlığını araştırma komisyonu kurulmuştu.

Komisyondan bir şey çıkmadı ama mal varlığı tartışması siyasetin ana konusu oldu. Öyle ki ANAYOL’un yıkılıp; REFAHYOL koalisyonunun kurulmasının en önemli gerekçesiydi.

Erdoğan-Kılıçdaroğlu tartışmasıyla birlikte 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin startı da verilmiş oldu. Seçimlere 2 yıl kala seçim kampanyası başlamış oldu.

Kılıçdaroğlu’nun iddialarına, AK Parti’nin yalanlamalarına rağmen bu tartışma burada bitmez, bu hamur daha çok su kaldırır diyorum.

Dikkatle izleyeceğim.

Bu arada Zarrab davasıyla ilgili çok önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum.

Reza Zarrab’ın, işbirliğini kabul edip “kamu tanığı” olmasıyla birlikte artık “Hakan Atilla” davası oldu.

Jürinin incelemesine sunulan isim listesi dikkatli bir şekilde incelendiğinde Amerikan adalet sisteminin güvenilirliğini sarsan “kes-yapıştır” işlemlerle karşılaşılıyor.

Beşiktaş şehidi

17 Aralık darbe girişiminde bulunan FETÖ’cü polisler görevden uzaklaştırılınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuşlardı. Zarrab davasını yürüten federal savcılar bu listeyi hazırlarken, FETÖ’cü polislerin suç duyurusunda bulundukları isimleri aynen almışlar. Kes-yapıştır derken onu kastediyorum.

FETÖ’den dolayı polislikten ihraç edilen ve bir süre tutuklu kalan Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Selami Yıldız, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Sıralı ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Arzum Nazmanhakkında suç duyurusunda bulunuyor. Jüriye sunulan isim listesinde bu üç isim yer alıyor. Tabii FETÖ’cü Hüseyin Korkmaz da... Ama sadece bu değil. 14.08.2014 tarihli suç duyurusunda ismi geçen Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu da yer alıyor. FETÖ’cü polis suç duyurusunda Vefa Karakurdu’ndan söz etmiş ya ‘Amerikan Mahkemesi’ de bunu almış, aynı şekilde isim listesine yerleştirilmiş. Jüri üyelerine bunları soruyor. Jüri üyeleri gerek gördükleri takdirde bu isimlere soru sorabilecek. Ancak Vefa Karakurdu’nda bir sorun var. Çünkü Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu şehit oldu. FETÖ’cülerin verileriyle hareket eden mahkeme isim listesine şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu’nun da ismini koymuş. Vefa Karakurdu, 11 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş-Bursaspor maçından sonra yaşanan terör saldırısı sırasında şehit düştü. Gözleri o denli kararmış ki, şehidimizi dahi o isim listesine eklemişler.