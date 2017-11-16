Zarrab davasında yeni gelişme; 'şahıs 1' kodlu isimle ilgili detaylara erişim izni verildi

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla Mart 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Türkiye ve İran vatandaşı Reza Zarrab'ın bugün 27 Kasım'daki jurili duruşma öncesi son kez hâkim karşısına çıkması beklenirken, davada yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi. Zarrab ve Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 95’er yılla yargılandığı New York’taki davaya bakan Yargıç Richard Berman, savcılığın avukatlara verdiği 3 bin 500 belgenin ABD dışına çıkarılamayacağı ve mahkeme dışında üçüncü şahıslara gösterilemeyeceğine hükmetti. Berman yalnızca 3 bin 500 belge içindeki tape’lerde geçen “Şahıs-1” (Individual-1) ile ilgili bölümlerdeki sınırlı materyallerin taslak halindeki versiyonlarına erişim izni verdi. "Şahıs 1" olarak anılan figürün kim olduğu ise bilinmiyor.

Hürriyet'ten Refik Canıklıgil'in haberine göre, Berman, Atilla’nın avukatlarının Türkiye’de özellikle Halkbank’ta çalışan şahitlere dinletmek istedikleri tape’lerin de içinde olduğu 3 bin 500 belgenin savunma ekibindeki avukatlar, yardımcıları ve tercümanlar dışında hiç kimseye gösterilemeyeceğine karar verdi. Başsavcılık, 3 bin 500 materyal içinde ABD ulusal güvenliğini ilgilendiren belgeler bulunduğunu ileri sürmüştü.

Kim bu 'Şahıs 1'?

Berman yalnızca 3 bin 500 belge içindeki tape’lerde geçen “Şahıs-1” (Individual-1) ile ilgili bölümlerdeki sınırlı materyallerin taslak halindeki versiyonlarına erişim izni verdi. “Şahıs 1” olarak anılan figürün kim olduğu ise bilinmiyor. Ancak bu ifadeyle davanın sanıkları ve tanıklarından herhangi biri kastedilmiyor. Öte yandan Berman, dava süreci tamamlandıktan sonra tüm materyallerin başsavcılığa iade edilmesi ya da yok edilmesini istedi.

Şahitler savcılığa güvenemiyor

Atilla’nın avukatları 27 Kasım’da başlayacak olan jürili duruşmalar öncesinde savcılığın sunduğu delillere gizlilik kararının kaldırılmasını ya da yumuşatılmasını istemişlerdi. Gizlilik kararı olduğu için delilleri Türkiye’deki şahitlere gösteremediklerinden yakınan avukatlar, bu yüzden şahit bulmakta zorlandıklarını ve şahitleri mahkemeye çıkmak üzere ABD’ye gelmeye ikna edemediklerini belirtmişlerdi. Potansiyel şahitlerin gizlilik kararı uyarınca kendilerinden istenen kişisel bilgileri ABD mahkemesine vermekten çekindikleri ve savcılığa güvenmedikleri kaydediliyordu.

Berman'ın bu kararıyla Atilla'nın avukatlarının 4 Halkbank çalışanının telekonferansla ifade vermeleri yolundaki talebi de tehlikeye girdi.

Zarrab bugün hâkim bugün karşısında

Öte yandan tutuklu sanıklardan Reza Zarrab’ın bugün TSİ 19:00’da jürili duruşmalar öncesinde son kez hakim karşısına çıkması gerekiyor. Zarrab’ın hakim karşısında nasıl tavır alacağı büyük merak konusu.

Federal hapishanede tutukluluk hali sürüyor

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Zarrab'ın, "federal hapishanede tutukluluk halinin sürdüğü" bildirildi.

ABD Federal Hapishaneler Bürosu kayıtlarında 11 Kasım'da serbest bırakıldığı bilgisinin doğru olmadığını belirten başsavcılık kaynakları, Zarrab'ın jürili yargılamanın başlayacağı 27 Kasım öncesinde, bugün yapılacak son ön duruşması olduğunu, yargılamanın da belirlenen tarihte yapılacağını kaydetti. Geçtiğimiz Eylül ayında da yine aynı sitede Zarrab'ın serbest bırakıldığı bilgisi yere almış, başsavcılık yetkilileri bunun teknik bir yanlışlıktan kaynaklandığını açıklamıştı.