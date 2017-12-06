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Zarrab Davası'nda yargılama yapanlara suç duyurusu

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Sivil Dayanışma Platformu, ABD'deki Reza Zarrab davasında yargılama yapanların usulsüz ve kasıtlı yargılama yaptığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

06 Aralık 2017 19:11

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA Sivil Dayanışma Platformu, ABD\'deki Reza Zarrab davasında yargılama yapanların usulsüz ve kasıtlı yargılama yaptığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu.
Çeşitli sivil toplum örgütleri ve sendikalardan oluşan Manisa Sivil Dayanışma Platformu üyeleri, adliye önünde bir araya geldi, ABD\'de Reza Zarrab\'ın tanıklık yaptığı davada yargılamayı yapanlar hakkında suç durusunda bulundu. Adliye önünde toplanan grup adına açıklama yapan platformun dönem sözcüsü Eğitim Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, ABD\'de kasıtlı ve usulsüz olarak yargılama yapıldığını iddia etti. Öner, şöyle dedi:
\"Usulsüz bu yargılamayla, Cumhurbaşkanımız şahsında milletimizi ve devletimizi zorda bırakmak, köşeye sıkıştırmak amaçlı bir proje daha hayata geçiriliyor. Malum emperyalist güçler ve işbirlikçileri, proje üstüne proje üretiyor, operasyon üstüne operasyon planlıyor. Bölgesinde ve dünyada büyüyen ve güçlenen Türkiye\'nin önünü kesmek, geleceğe kararlı yürüyüşünü engellemek istiyorlar. Daha önce defalarca denediler, başaramadılar. Platforma bağlı sivil toplum kuruluşları olarak bu hain kumpasa karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere milletimizin ve devletimizin yanındayız. ABD\'de devam eden kasıtlı ve usulsüz yargılamayı kınıyor, yargılamayı gerçekleştirenler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.\"
Açıklama ardından platform üyeleri, suç duyurusu dilekçesini Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı\'na teslim etti.

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