Zarrab davasında Trump sorusu

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde dört ayrı suçtan 75 yıl hapis istemiyle yargılanan İran asıllı Türk iş adamı Reza Zarrab'ın avukatlarına yeni sorular yöneltildi. Buna göre, "Trump’ın bazı göçmenlere kısıtlama getiren kararnamesiyle bir ilginiz var mı?" sorusu yöneltildi.

Amerika’nın Sesi sitesinden Can Kamiloğlu’nun haberine göre, davanın hâkimi Richard Berman, Zarrab'ın avukatları eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ile eski Amerikan Adalet Bakanı Michael Mukasey ile ilgili görülen çıkar çatışması duruşmalarında, sorduğu sorulara savunmadan gelen yanıtların tatmin edici olmadığını belirterek, bu soruların yazılı olarak yanıtlamasına hükmetti.

Hâkim Berman, yazılı emrinde duruşma tutanaklarını yayınlayarak Giuliani ve Mukasey’in ve bağlı oldukları hukuk kuruluşlarının ABD hükümeti ve ABD hükümetine bağlı hangi kuruluşlara ne tür hizmet verdiğini sorusunun tam cevabını almadığını belirtti.

Hâkim Berman ayrıca Zarrab'ın avukatların ücretlerinin İran mı? Türkiye mi? Halk Bankası mı? ABD tarafından mı ödendiği sorusuna verilen cevapları eksik bulduğunu kaydetti.

Hâkim Berman, Zarrab'ın savunma avukatlarından tam cevaplarını alamadığı bu soruları yanıtlayıp açıklık kazandırılmasına hükmetti.

Hâkim Berman, daha önceki sorularının dışında, Giuliani ve Mukasey’in ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerini de sordu. ABD Hükümetiyle ne tür ilişkileri içerisinde olduklarının belirtilmesini istedi.

Trump’ın bazı göçmenlere kısıtlama getiren kararnamesiyle bir ilginiz var mı?

Hâkim Berman, Zarrab'ın avukatlarının Başkan Trump’ın yedi ayrı Müslüman ülkeden gelen göçmenlere getirilen kısıtlamalarla ilgili yayınlanmış olduğu kararnameyle bir bağlantılarının ve bu konuyla ilgili verdikleri bir hizmetin olup olmadığını sordu.

Hâkim Berman Zarrab'ın savunma avukatlarına ABD Hükümetine siber saldırılarla ilgili projeler konusunda bir hizmet verip vermediklerini de sordu.

Hâkim Berman, Giuliani ve Mukasey’in daha önce mahkemeye vermiş oldukları yazılı ifadede bu konuların yer almadığını belirterek sorularının savunma tarafından derhal yanıtlanmasına hükmetti.