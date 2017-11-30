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Zarrab davasında 'saatçi Yusuf' detayı

Savcılığın sunduğu belgeler arasında, e-posta yazışmaları da yer aldı

30 Kasım 2017 11:37

ABD'nin İran'a yönelik ambargo uygulamasını deldiği iddiasıyla 20 ay önce Miami'de tutuklanan Reza Zarrab'ın, "tanık" statüsüne geçtiği davada savcılığın sunduğu belgeler arasında e-posta yazışmaları da yer aldı.

Hürriyet'te Razi Canikligil ve Cansu Çamlıbel'in imzasıyla yayımlanan habere göre, yazışmalarda ödemeler 'Cash to Cag' olarak kodlanmıştı. Dikkat çeken başka bir unsur da Saatçi Yusuf kodlanmasıydı. Belgelerde bu kişiye dört ayrı ödeme yapıldığı görüldü; 97 bin Euro, 95 bin 500 Euro, 71 bin Euro, 200 bin Euro. Aynı belgede bir de 'Cash to Yukarı' kodlaması vardı ve karşısında 2 milyon 100 bin Euro yazıyordu.

Zarrab, sağ kolu Happani arasındaki yazışmaların sorulması üzerine "Yapılan ticaretten Zafer Çağlayan'a rüşvet olarak ödenen rakamlar" dedi.

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