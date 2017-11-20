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Dünya

Zarrab davasında jüri seçimi ve jürili duruşma birer hafta ertelendi

Nafiz Albayrak / New York, 20 Kasım (DHA) - New York’ta tutuklu olarak yargılanan ve hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ile işbirliği yaparak itirafçı olmayı kabul ettiği öne sürülen İran asıllı işadamı Reza Zarrab hakkı

20 Kasım 2017 22:28

Nafiz Albayrak / New York, 20 Kasım (DHA) - New York’ta tutuklu olarak yargılanan ve hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ile işbirliği yaparak itirafçı olmayı kabul ettiği öne sürülen İran asıllı işadamı Reza Zarrab hakkındaki davada bugün yapılması planlanan jüri seçimi 27 Kasım\'a ertelendi. Bu ertelemeyle birlikte, daha önce aynı gün yapılması öngörülen ilk jürili duruşma da bir hafta erteleme ile 4 Aralık gününe bırakıldı.
New York\'ta bugünkü duruşmaya da, New York’ta tutuklu olarak yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla katılırken, Reza Zarrab katılmadı. Aynı dava kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan da yargılanacak..  
ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma,  bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamaları ile karşı karşıya olan sanıklar hakkında 90’ar yıl hapis cezası isteniyor.
ABD medyası, geçtiğimiz günlerde New Yorkta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab\'ın savcılıkla işbirliğine başladığını öne sürmüştü.

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