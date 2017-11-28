Zarrab davasında flaş gelişme (2)

Nafiz ALBAYRAIK / NEW YORK,(DHA) - Zarrab davasına bakan Yargıç Berman, jüri adaylarına; yaptıkları işlerin adil olmalarına gölge düşürecek yani olup olmadığını, davayla ilgili kendilerinin ya da yakınlarının ABD\'nin İran\'a karşı uyguladığı yaptırımlarla ilgili bilgileri olup olmadığını, bu yaptırımlardan direk ya da dolaylı olarak etkilenip etkilenmediklerini, Müslümanlara Türkiyeli ve İranlı kişilere yönelik olumlu ya da olumsuz keskin bir yaklaşımları olup olmadığını, dinsel, moral ve etik açılardan adil yargılama için jüri üyeliklerini etkileyebilecek bir durumlar olup olmadığını, fiziksel ya da kişisel olarak bu davada jüri üyeliği yapmalarına engel olacak durumları olup olmadığını sordu.

Yargıç Berman ayrıca jüri adaylarına Türkçe bilip bilmediklerini sordu. Berman, jüri adaylarına davayla ilişkili olma olasılıkları bulunan kişi ve kurumların listesini de sundu.