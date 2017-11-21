Zarrab davası öncesi BDDK devreye mi girdi?

ABD’nin Reza Zarrab davası nedeniyle Halkbank’ın da aralarında bulunduğu Türk bankalarına rekor cezalar vereceği iddiaları yoğunlaşırken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yaptığı yönetmelik değişikliği dikkat çekti.

ABD basınında “Sarraf itirafçı oldu” haberlerinin yayımlandığı gün olan 16 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik, “Halkbank’a verilecek cezaya hazırlık mı yapılıyor” sorusuna neden oldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, “Bir bankanın mal varlığının bir veya birden fazla bölümünün bankanın infisah etmesine (dağılmasına) neden olmayacak şekilde devredilmesi” hakkındaki yönetmelik değişikliği ile ABD’nin vereceği muhtemel cezayı Halkbank’ın tabela değiştirerek aşmasının hedeflendiği yorumları yapıldı. BDDK Başkanı ise iddiaları yalanladı.

“Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlıklı değişiklik kapsamında yeni yönetmeliğe şu madde eklendi:

“Bölünmeye ilişkin hükümler, bir bankanın mal varlığının bir veya birden fazla bölümünün bankanın infisah etmesine neden olmayacak şekilde devredilmesi ve bu suretle bankanın devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturması sonucunu doğuran kısmi bölünmesine uygulanmaz. Ancak bu şekilde gerçekleşen kısmi bölünme işleminde bankanın ödenmiş sermaye miktarı asgari sermayeden az ise aradaki farkın üç ay içerisinde banka ortakları tarafından bölünen banka sermayesinin nakden artırılması suretiyle karşılanacağına ilişkin taahhütte bulunulması şarttır.”

Hisseler düşüyor

Yeni yönetmelik kapsamında, bölünme sözleşmeleri ile bölünme sözleşmeleri sonrası işlemlere ilişkin bazı maddelerde yer alan “bölünen bankaya ve banka ortaklarına verilecek hisseler” ifadesinden “bankaya” kelimesi çıkarıldı. Sarraf davasına ilişkin açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ,”Bir takım ekonomik yaptırımlar suretiyle Türkiye’ye yönelik kumpaslarla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi, bu da piyasalarda bu dava kaynaklı endişelerin artmasına neden odu. Davada Sarraf ile birlikte Halkbank Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla da sanık sandalyesinde oturuyor. 27 Kasım’da jürili duruşma görülecek. Görülecek jurili duruşmada, “İran’a karşı ambargoyu delmek” ve “kara para aklamak” suçlamalarıyla Halkbank ve başka Türk bankalarına da ceza verilmesi gündemde. Ağustos 2017’de 15 TL’den işlem gören Halkbank hisseleri, söz konusu davadaki endişelerin artması nedeniyle 9.80 TL’ye kadar düştü.

Ambargoda İran’da

Halkbank’ın eski genel müdürü Süleyman Aslan’ın 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonundan 1 ay önce ambargo uygulandığı halde İran’a gittiği ve İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Kalkınma Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ile bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. 4 Nisan 2016’da Cumhuriyet gazetesi konuyu gündeme getirmişti.

BDDK'den yalanlama

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, “Son düzenlemenin Halkbank ile ilgisi yok” dedi. Bloomberg’e konuşan Akben, “Halkbank’ın Emlakbank’a devri gibi bir çalışma yok. Son düzenleme yeni ticaret kanununa uyum için yapıldı” ifadelerini kullandı