Zarrab davası 27 Kasım’da jüri önüne çıkacak

Nafiz Albayrak / New York, 27 Eylül (DHA) - İran’a karşı uygulanan yaptırımları delme, kara para aklama, kara para aklamak için komplo kurma ve ABD bankalarını dolandırma suçlamaları ile New York\'ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab ile Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın jürili duruşmanın 27 Kasım Pazartesi günü yapılacağı açıklandı.

Önceki gün yapılan duruşmaya, Brooklyn Metropolitan cezaevinde kalan Reza Zarrab’ın bej renkli mahkûm üniforması, Manhattan Metropolitan cezaevinde kalan Mehmet Hakan Atilla’nın ise lacivert renkli mahkûm üniformasıyla dayak bileklerinden zincirli olarak getirildiği davaya bakan Yargıç Richard Berman davanın seyrine ilişkin süreci yazılı olarak açıkladı.

Yargıç Berman, savcılık ve savunma makamlarına iletilen yazılı kararında, 95’er yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Zarrab ile Atilla’nın jürili duruşmasının 27 Kasım Pazartesi günü, Türkiye saati ile 16:30’da yapılmasına karar verdi.

Yargıç Berman, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla hakkındaki davanın düşürülmesiyle ilgili talebinin yeniden değerlendirilmesine, yeniden yapılacak bir duruşma için, savcılığın 16 Ekim, savunmanın da 23 Ekim’den önce gerekli belgelerin ve başvuruların kendisine yollanmasını istedi. Berman ayrıca, dava ile ilgili jüri üyeleri seçiminin de 20-12 Kasım tarihlerinde yapılmasını karara bağladı.

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından açılan davada Zarrab ve Atilla’nın yanı sıra, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ile Abdullah Happani hakkında aynı suçlamalarla 95’er yıl hapis cezası isteniyor.