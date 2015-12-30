17-25 Aralık soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve operasyonların merkezindeki iş adamı eşi Reza Zarrab, 3 şirketin ünvanını değiştirdi. Zarrab, ihracat şampiyonu olduğu Volgam Gıda’nın adını ROYSAR Gıda Dış Ticaret, Royal Denizcilik’in adını ROYSAR Denizcilik, daha önce Safir Altın olan sonra RSG olarak değiştirilen şirketin ünvanı da ROYSAR Altın yaptı.

Hürriyet’ten Neşe Karanfil’in haberine göre; Volgam Gıda geçen mayıs ayında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı en çok ihracat yapan 1000 firma arasında 13. sırada yer almıştı. Volgam Gıda mücevharat sektöründe de birinci olmuş ve ödül almıştı. 500 bin sermayeli olan Volgam Gıda, 2011 yılında kuruldu. Kuruluşunda ortaklar Umut Bayraktar ve Türker Sargın’dı. Volgam Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler Limited Şirketi olarak kurulan şirketin iki ortağı hisselerini 2012 yılında Reza Zarrab’a devretti. Sarraf, halen tek hissedar olarak yer alıyor. Şirketin ünvanı, 21 Aralık 2015 tarihinde ROYSAR Gıda Dış Ticaret Limited Şirketi olarak değiştirildi.

ROYSAR Denizcilik oldu

Royal Denizcilik 25 Ocak 2008 tarihinde kuruldu. Kurucuları; Reza Zarrab, Ahad Khabaztamımı, Apdullah Happani, Humayun Zatpavar ve Turgut Happani’den oluşmuştu. Şirket kuruluşunda amacı, her türlü gemi kiralama işi olarak belirlenirken, 27 Ekim 2011 tarihinde yer alan sözleşme değişikliği ile her türlü maden ile değerli taşların altın, pırlanta, gümüşün alım, satımının yapılması, ithal ve ihraç edilmesi sözleşmeye eklendi. Royal Denizcilik Endüstriyel Makine ve Kıymetli Madenler Sanayi Ticaret Anonim şirketinin ünvanı, 21 Aralık 2015 tarihinde ROYSAR Denizcilik Endüstriyel Makine ve Kıymetli Madenler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirildi.

Zarrab, 2012 yılında kurduğu Safir Ticaret İthalat ve İhracat şirketinin ünvanını 27 Mayıs 2015 yılında RSG Altın Ticaret İthalat ve İhracat Limited şirketi olarak değiştirmişti. Şimdi de şirketin ünvanı ROYSAR Altın Ticaret İthalat ve İhracat Limited şirketi oldu.