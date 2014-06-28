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Zarrab 17 Aralık'tan sonra ilk defa yurt dışında

Rıza Zarrab'ın Yunan adalarında sürecek mavi yolculuğa çıktığı, Rodos'tan Mikanos Adası'na geçeceği öğrenildi

28 Haziran 2014 10:41

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçen hafta "Denizde hırsız var" diye bağıran İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerini dövdürdüğü iddiası ile karakolluk olan işadamı Rıza Zarrab, 17 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk operasyonu kapsamında aldığı yurt dışı çıkış yasağının 16 Mayıs’ta kaldırılmasının ardından ilk kez ülkeden çıkış yaptı.

Zarrab, kendisine ait 48 metre uzunluğundaki Malta bayraklı ‘60 Years’ adlı yatı ile Rodos’a geçti. Eşi şarkıcı Ebru Gündeş, çocuğu ve Ankara'dan gelen özel konuklarıyla birlikte iki gün önce Datça yakınlarındaki Mersincik Koyu'na giden Zarrab'ın daha sonra Yunanistan'a Simi (Sömbeki) ardından da önceki sabah saatlerinde Rodos'a gittiği öğrenildi.


Mavi tura çıktı


Datça Mersincik Koyu'ndayken cep telefonu ile görüntülenen Zarrab'ın, Bodrum'dan sonra Gökova koylarında da gazeteciler tarafından görüntülenmesinden rahatsız olduğu, bu nedenle yaklaşık bir hafta Yunan adalarında sürecek mavi yolculuğa çıktığı, Rodos'tan Mikanos Adası'na geçeceği öğrenildi.

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