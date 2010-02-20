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Dünya

Zarftan zehirli olmayan ve inorganik madde çıktı

BM'nin New York'taki genel merkezinin yemekhanesinde bulunan şüpheli zarfın içinde ''zehirli olmayan madde bulunduğu'' bildirildi.

20 Şubat 2010 02:00

T24 - BM'nin New York'taki genel merkezinin yemekhanesinde bulunan şüpheli zarfın içinde ''zehirli olmayan madde bulunduğu'' bildirildi.

BM'de zarf içinde şüpheli toz

BM Sözcüsü Martin Nesirky tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir önceki gün yemekhanenin kapatılmasına yol açan şüpheli zarfın güvenlik birimleri tarafından ilk incelemesinin yapıldığını ve zarfın içinde ''zehirli ve organik olmayan bir madde'' bulunduğunu kaydedildi.

BM'nin halen laboratuvardan gelecek kesin sonucu beklemesi nedeniyle binada bulunan yemekhanenin bir gün daha kapalı kaldığı belirtildi.

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