Zarftan zehirli olmayan ve inorganik madde çıktı

T24 -

BM Sözcüsü Martin Nesirky tarafından yapılan yazılı açıklamada, bir önceki gün yemekhanenin kapatılmasına yol açan şüpheli zarfın güvenlik birimleri tarafından ilk incelemesinin yapıldığını ve zarfın içinde ''zehirli ve organik olmayan bir madde'' bulunduğunu kaydedildi.BM'nin halen laboratuvardan gelecek kesin sonucu beklemesi nedeniyle binada bulunan yemekhanenin bir gün daha kapalı kaldığı belirtildi.