-ZARARSIZ: KAYIT DIŞI İSTİHDAMA PİRİM VERMEYİN YOZGAT (A.A) - 29.09.2010 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Emin Zararsız, kayıt dışı çalıştırılan her kişinin kurumlar arasında haksız rekabet üstünlüğü kurmuş olacağını belirterek, kayıt dışı istihdama kimsenin prim vermemesi gerektiğini söyledi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile birlikte geldiği Yozgat'ta Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğünü ziyaret eden Zararsız, burada yaptığı açıklamada, kayıt dışı çalıştırılan insanın, geleceğinin çalındığını belirterek, bu yolla üretimin kalitesinden ödün verildiğini, dünya ile rekabette ciddi anlamda dezavantaj elde edildiğini ifade etti. Bütün işverenlerden kayıt dışı istihdama asla tevessül etmemelerini isteyen Zararsız, ''Kayıt dışı çalıştırdığınız her kişi bakımından kayıt içi çalışan kurumlar arasında bir haksız rekabet üstünlüğü kurmuş, ayrıca insanın emeğini sömürmüş oluyorsunuz. İnsanlarımız 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl kayıt dışı çalıştıktan sonra birden bire kendisini sokakta buluveriyor ve hiçbir hak iddia edemiyorlar'' diye konuştu. Zararsız, 1 Ekimde yürürlüğe girecek Genel Sağlık Sigortasının zorunlu hale gelmesiyle ilgili de şunları kaydetti: ''Geçiş dönemini tamamlaması nedeniyle hiçbir sosyal güvenliğe tabi olmayan, hiçbir sosyal güvenlik kapsamında bulunmayan sosyal sigorta kapsamında veya genel sağlık sigortası kapsamında bulunmayan kişiler için genel sağlık sigortalısı olmaları için bir bildirim yükümlülüğü başlıyor. 1-31 Ekim tarihleri arasında geçen süre içerisinde bu insanların bu bildirimde bulunması gerekiyor. Biz geçen yıl Haziran ayında 5510 sayılı kanunda bazı değişiklikler yaptık ve yeşil kartın süresini 1 Ocak 2012 tarihine kadar erteledik. Fakat bu değişiklikler esnasında geçiş dönemini düzenleyen geçici 12. maddede bir değişiklik yapılması gerekiyorken bu unutuldu. Şimdi buna dair hazırlıklarımız da tamam. Parlamento açıldığı zaman geçici 12. maddede de bir değişiklik yaparak, o da 1 Ocak 2012 tarihine ertelenecek. Yeşil kartın kalktığı tarihe kadar Genel Sağlık Sigortalısı olma olayı yine kişilerin ihtiyacına bırakılacak, zorunlu olmayacak. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren ise hem Yeşil Kartlıların tamamı, hem de belirli gelir testleri sonucu genel sağlık sigortası primini kendileri veya devlet tarafından karşılanacak, karşılayacak kişiler kurumumuzun genel sağlık sigortalısı olarak tescillenmiş durumda olacak. Buradaki reformun temel amaçlarından biri Türkiye sınırlarında yaşayan bütün kişilerin hatta yabancıların sağlık güvencesini sağlamaktır.''