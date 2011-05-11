-ZARARSIZ'IN MAAŞ ALDIĞI İDDİASI ANKARA (A.A) - 11.05.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, SGK Başkanı Emin Zararsız'ın, ''SGK, TRT, YÖK ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden ayrı ayrı maaş aldığı'' iddialarının gereği yansıtmadığını bildirdi. Başkanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organlarında Emekli-Bir-Sen Genel Başkanı İsrafil Odabaş'ın, SGK Başkanı Emin Zararsız'ın dört ayrı kurumdan maaş aldığı yönündeki iddialarının yer aldığı belirtildi. Kısa bir süre önce konuyla ilgili medyada yer alan haberler üzerine gerekli açıklamaların kurum tarafından yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar belirtildi: ''Buna rağmen bazı kişiler tarafından konunun gündemde kalması adına gerçeği yansıtmayan iddiaların halen yer buluyor olması, konunun maksatlı bir şekilde ele alındığını göstermektedir. Haberlere konu olacak açıklamalarda bulunan kişilerin daha düzeyli ve dikkatli olma sorumlukları bulunduğunu unutmamaları gerekmektedir. Emin Zararsız'ın SGK, TRT, YÖK ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden ayrı ayrı maaş aldığı iddiaları gerçeği yansıtmamakta, taraflı ve maksatlıdır. Zararsız'ın Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunda her hangi bir görevi bulunmadığından bu kurumdan herhangi bir maaş alması söz konusu değildir. Dolayısıyla Kurum Başkanımızın çalışma hayatı boyunca TRT ile maaş ilişkisi doğuracak herhangi bir diyaloğu bulunmamıştır. Zararsız, aynı zamanda Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyesidir. Ancak bu görevi karşılığında herhangi bir ücret almamaktadır.'' Açıklamada ayrıca, Emin Zararsız'ın Sosyal Güvenlik Kurumunda yürüttüğü Kurum Başkanlığı ve SGK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğinden ötürü mevzuat gereği ücret aldığı belirtilerek, bunun dışında herhangi bir yerden maaş, ücret ve benzeri adlar altında gelir alması söz konusu olmadığı ifade edildi.