-ZARARLI GIDAYA TEŞHİR YOLU ANKARA (A.A) - 14.04.2011 - Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın, ''denetimler sonucunda ürünleri sağlığa zararlı olduğu belirlenen firmaların adlarının Bilgi Edinme Hakkı çerçevesinde açıklanabileceği'' yönündeki mahkeme kararına yaptığı itirazı red etti. Mahkeme, bakanlığın savunmasını da dikkate alarak, bilgi talebinin, ''haksız rekabete ve kazanca sebep olmayacak şekilde, ürünlerinin tamamı toplatılan veya olumsuzluktan tek başına sorumlu olan firmalara ilişkin bilgilerin açıklanması'' yönünde karşılanabileceğini belirtti. Bursa'da faaliyet gösteren avukat Erol Çiçek'in, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın 2009 yılında yaptığı gıda denetim sonuçlarına ilişkin haberlerin basında yer alması üzerine, ''bilgi edinme hakkı'' çerçevesinde, ''ürünleri sağlığa zararlı çıkar firmaların isimleri ve ürünlerinin listesinin kendisine verilmesi'' istemiyle ilgili Ankara 6. İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın ''idarenin eylemi konusunda yürürlüğün durdurulması istemi'' ile ilgili bölümü sonuçlandı. Davada, Ankara 6. İdare Mahkemesi, bu bilginin açıklanmasını red eden bakanlık işlemi hakkında bir süre önce ''yürütmeyi durdurma'' kararı verirken, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, bakanlığın bu yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itirazı red etti. Davanın yürütmeyi durdurma talebi ile ilgili bölümü sonuçlanırken, 6. İdare Mahkemesi, davayı esastan görüşmeye devam edecek. Ancak, bakanlık mahkeme devam ederken, denetim sonuçlarına ilişkin listeyi avukat Erol Çiçek'e verdiği için, mahkemenin esastan vereceği karar, bilginin açıklanması konusunda sonucu değiştirmeyecek. Diğer yandan Bölge İdare Mahkemesi, bakanlığın ''sadece belirli bir partisi piyasadan toplatılan ürünün ve üreticisinin adının topluma duyurulmasının bu firma tarafından üretilen tüm ürünlerin sağlığa aykırı olduğu şeklinde hatalı bir algıya yol açarak, haksız rekabete ve kazanca sebep olacağı'' savunmasını haklı buldu. Mahkeme, ''kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle bakanlık tarafından toplatılmasına karar verilen gıda ürünleri içeresinde belirli bir firma tarafından üretilen ürünlerin tamamı var ise yada ürünlerde tespit edilen olumsuzluktan sadece bir firmanın sorumlu olduğu hususu kesin olarak belirlenmişse,'' firma ve ürün adı verilerek toplumun bilgilendirilmesi ve böylece tüketici sağlığının korunması için tedbir alınmasına imkan sağlanması gerektiğine dikkat çekti. Bilgi edinme hakkı çerçevesinde bilgi talep eden kişinin isteğinin, bu kriterlere dikkat edilmeden ve ''istenen bilgiler verilmesi halinde haksız rekabete ve kazanca sebep olunacağını kanıtlayan nedenler gösterilmeden'' red edilmesinin yasaya uygun olmadığına işaret eden mahkeme, bakanlığın, ''Ankara 6. İdare Mahkemesinin yürürlüğün durdurulması kararına'' ilişkin itirazını red etti.