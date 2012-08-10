Zarardaki Nokia patentlerini sattı

Nokia, sahip olduğu 500 patenti, 22 milyon dolar fiyata video zil sesi şirketi Vringo’ya sattı.

The Wall Street Journal’ın haberine göre, Nokia’nın sahip olduğu patentlerin hücresel bağlantı ve telekomünikasyon ile ilgili olduğu; bunun haricinde Nokia’nın elde edilen gelirlerden pay almaya devam edeceği dile getirildi.

Çeyrek içinde, 1 milyar dolar zararı olduğunu kamuoyuna duyuran Nokia’nın, rakipleriyle mücadele edebilmek ve kendini zarardan kurtarmak için elindeki patentleri sattığı belirtiliyor.

Şirketin, eski başarılı günlerine geri dönebilmek için elinde bulunan bazı patentleri daha elden çıkaracağı söyleniyor.

Apple ve Microsoft’un Nokia’nın elinde bulunan daha fazla önem taşıyan patentleri almaya hazır olduğu ve Nokia’nın bu patentleri satmak için yaklaşık 490 milyon dolar istediği konuşuluyor.