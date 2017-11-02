Zara ürünlerine etiket asan Bravo işçileri: Eylemlerimiz sürecek

Dünyaca ünlü giyim markası Zara için üretim yaparken fabrikalarının bir gecede kapanması sonucu işsiz kalan, üç aylık maaş ve tazminat hakları için 1,5 yıldır mücadele eden Bravo işçileri, yaptıkları son eylemle seslerini tüm ülkeye duyurmayı başardı. Zara mağazalarına müşteri gibi girerek giysilere “Alacağınız ürünü ben yaptım, ama paramı alamadım. Lütfen Zara’ya söyleyin, paramı ödesin” yazılı etiketler bırakan işçiler, haklarını alana dek eylemlerini sürdüreceklerini vurguladı.

İstanbul Eyüp’te faaliyet gösteren; Zara, Mango ve Next gibi ünlü markalara üretim yapan Bravo tekstil fabrikası, geçen yıl temmuz ayında aniden kapanmış, 150 civarında işçi 3 aylık maaş, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarını dahi alamadan ortada kalmıştı. İşçiler, o gün bugündür DİSK Tekstil Sendikası ve Temiz Giysi Kampanyası’nın da desteğiyle gasp edilen hakları için mücadeleyi sürdürüyor.

Birgün’den Sevgim Denizaltı’na, konuşan işçiler, “Sesimizi duyan ve bizden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Tek isteğimiz bu desteğin sürekli olması” dedi.

"Çok korktuk"

Bravo’da 4 yıldır çalışan, ismini vermek istemeyen bir kadın işçi, fabrikanın kapandığı günü şöyle anlattı:

“Geçen yıl 25 Temmuz günü saat 17.30 sıralarında bir gürültü patırtı koptu. Patron o gün hiç gelmemişti, bir daha da görmedik zaten. Bellerinde silahlarla birtakım kişiler geldi. Alacaklı firmalardan geliyorlarmış. Çok korktuk, çıktık fabrikadan. Ertesi gün işyerine gittiğimizde içeride hiçbir eşyanın olmadığını, her şeyin yağmalandığını gördük.”

"Öyle şey olur mu?"

Fabrika kapanmadan önce ücretlerini aylarca düzensiz aldıklarını, son 3 ay hiç ücret alamadıklarını anlatan kadın işçi, “3-5 gün ne yapacağımızı bilemedik, şoktaydık. Patron kaçmış gitmiş. Sonra Bağımsız-Sen (şimdi DİSK Tekstil’e katıldı) bizimle iletişime geçti. Onların desteğiyle icra davası açtık ve kazandık. Zara’ya da durumu aktardık, son yaptığımız üretimin parasını bize vermesini istedik. Ama parayı vermediler, bizimle muhatap bile olmadılar. Sonra biz kampanya başlatıp mücadeleyi sürdürünce bizi mavi yaka-beyaz yaka diye ayırmaya kalktılar. Bize sözlü olarak sadece üretimde yer alanların parasını verebileceklerini ilettiler. Öyle şey olur mu hiç? Biz tüm arkadaşlarımızın hakkını almasını istiyoruz” dedi.

"Eylemlerimiz sürecek"

Hakları verilmediği için ciddi mağduriyetler yaşadıklarını dile getiren işçi, şöyle devam etti:

“Herkes borç harç içinde. Birçok arkadaşımızın evine haciz geldi. Birçoğu hâlâ iş arıyor. Bir arkadaşımızın kızı, üniversite masraflarını ödeyemediği için eğitimini bırakmak zorunda kaldı. Kanser olan, kemoterapi-radyoterapi gören arkadaşımız var. Hepimizin toplam alacağı 3,2 milyon liranın üzerinde. Bunu avroya vurduğumuzda ve geçen yıl ile bu yılki kur farkını düşündüğümüzde ciddi kaybımız var zaten, ama buna karşın Zara bu parayı ödemiyor.”Etiket eylemiyle birlikte seslerini duyurabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen kadın işçi, “Eylemlerimiz sürecek. Şimdi etiketlerin İngilizcesini hazırlıyoruz. Özellikle Change.org’daki imza kampanyamıza desteğin sürmesini istiyoruz” diye konuştu.

Bravo’da 6,5 yıldır çalışan bir erkek işçi ise şunları söylüyor: “Fabrika kurulduğu günden beri oradaydım. Gece gündüz çalıştık. Bizim maksadımız Zara’ya zarar vermek değil, biz sadece hakkımızı istiyoruz. Zara, büyük ve saygın bir firma, uluslararası bir sözleşmeye imza atmış, bu sözleşmeye uymasını istiyoruz. 150’ye yakın mağdur insan var.”

Etiket eyleminden sonra medyada ve sosyal medyada gördükleri desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren işçi, “Çok sevindik, dayanışma güzel şey. Desteğin artmasını ümit ediyoruz” dedi.