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Ekonomi

Zapsu: Doğan Grubu'nun satışı 2 haftaya belli olur

Cüneyd Zapsu, Doğan Grubu'nun satışı için "Satış yılan hikayesine dönemedi, en geç 14 günde iş belli olur" dedi.

28 Ocak 2011 02:00

T24 - Davos'ta konuşan Texas Pasific Grubu'nun danışmanı Cüneyd Zapsu, Doğan Grubu'nun satışı için "Satış yılan hikayesine dönemedi, en geç 14 günde iş belli olur" dedi.

Bu sabah 11.10'da Bloomberg HT televizyonu canlı yayınına Davos'ta konuk olan Cüneyd Zapsu, Doğan Grubu'nun satışı için konuştu.

Türkiye'de Mey İçki'yi de bünyesinde bulunduran ABD'li ünlü yatırım fonu Texas Pasific Group'un (TPG) senior adviser'ı olarak konuşan Zapsu şöyle dedi:

Doğan Grubu'nun medya varlıklarının satışı yılan hikayesine dönemedi. Süreç işliyor. Önümüzdeki 10-14 gün içinde bu satış olumlu ya da olumsuz sonuçlanır...

Zapsu'nun bu açıklaması sonrası güne düşüşle başlayan Doğan Grubu hisseleri ve Hürriyet Gazetecilik'in hisse fiyatları piyasanın genel hareketinin tersi olarak artıya geçti...

Cüneyd Zapsu'nun Bloomberg HT'deki satış açıklaması sonrası, DYH adına Mehmet Ali Yalçındağ, Reuters'a konuştu.

TPG danışmanı Cüneyd Zapsu'nun Doğan Grubu hisselerinde hareketlilik yaşatan açıklaması sonrası Doğan Yayın Holding adına Mehmet Ali Yalçındağ'dan açıklama geldi: Yalçındağ, "Bu konuda yeni bir gelişme yok. Bizim yaptığımız açıklamalar dışındaki beyanlara itibar edilmesin" dedi.

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