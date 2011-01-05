-ZAPOTOCNY SPARTA PRAG'DA PRAG (A.A) - 05.01.2011 - Çek Cumhuriyeti'nin Sparta Prag takımı, Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Tomas Zapotocny'yi transfer etti. Sparta Prag kulübünün açıklamasında, 30 yaşındaki Zapotocny ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi, ancak anlaşmanın maddi detayları açıklanmadı. Çek Cumhuriyeti Milli Takımı'nda 4 kez oynayan Zapotocny, yaptığı açıklamada, Sparta'da oynayacak olmasıyla ''hayalinin gerçekleştiğini'' söyledi. Zapotocny, daha önce Bursaspor ve Udinese'de de forma giymişti.