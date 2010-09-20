-ZAPOTOCNY: MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Tomas Zapotocny, Fenerbahçe ile oynadıkları derbi maçta hak ettikleri puanı aldıklarını söyledi. Zapotocny, kaleci Cenk ile birlikte katıldığı basın toplantısında, derbi maçın özellikle ikinci yarısında iyi oynadıklarını ifade ederek, ''İkinci yarıda Fenerbahçe hep savunmada kaldı. Guti'nin penaltısı ile bir puanı aldık. Bence hak ettiğimiz bir puandı'' dedi. İlk yarıda Fenerbahçe'nin kendilerine göre daha iyi oynadığını belirten Çek futbolcu, şöyle devam etti: ''Bunun sebebi de bizdik. Hücuma çıkarken basit toplar kaybettik ve rakip hızlı paslarla atağa çıktı. Niang, Dia gibi hızlı forvetlere karşı gol yemememiz şanstı. Ancak ikinci yarıda biz daha iyiydik. Beraberlik bence oyunun hakkıydı.'' Zapotocny, oynadıkları sistemle ilgili bir soruya da şu cevabı verdi: ''Daha önce oynamamış takımların bu sistemle oynaması kolay değil. İtalya'da biz bu sistemde oynuyorduk. Guti, Aurelio, Quaresma gibi yeni transferleri olan iyi bir takımız. Yeni bir sistemle oynuyoruz ve alışmak zaman alıyor. En az bir 5-6 ay takımın beraber oynaması lazım ki bu şekilde oynamaya alışılsın. Takımımıza inanıyorum, çok kaliteli oyuncularımız var. Bence kimi maçlarda sıkıntılı görünse de sistemimiz yavaş yavaş oturacak.'' Niang ile ilgili bir soru üzerine Zapotocny, ''Niang'ı yakından tanıyordum. İbrahim Toraman ile hafta içinde konuştuk, antrenmanlarda hazırlandık. Kötü savunmadığımızı düşünüyorum. Yapacağı koşuları ve pas alabileceği alanları kapadık. Bu kadar iyi forvetten tek gol yemenin başarı olduğunu söyleyebiliriz'' diye konuştu. -CENK: ''BASKILI OLAN BİZDİK''- Hakan sakatlandıktan sonra oyuna giren genç kaleci Cenk ise öncelikle Hakan Arıkan'ın durumuna değinerek, ''Futbolda kazanırsınız veya kaybedersiniz ama insan sağlığı daha önemli. Hakan ağabey kafasından travma geçirdi. İnşallah bir şeyi yoktur'' dedi. Derbi maçta özellikle ikinci yarıda baskılı oynayan tarafın kendileri olduğunu söyleyen Cenk, ''Bence yenemediğiniz takdirde, rakip sahada oynuyorsanız yenilmemeniz de iyidir'' ifadelerini kullandı. Cenk, oynadıkları sistemle ilgili olarak da ''Hocamız genelde benden önde oynamamı istiyor. Ben de temkinli olup konsantre bir şekilde hocamızın sistemini uygulamaya çalışıyorum'' diye konuştu.