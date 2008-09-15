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Spor

Zapotocny artık çok rahat

15 Eylül 2008 03:00

Beşiktaş'ın çek futbolcusu Tomas Zapotocny, ''Buraya gelmeden Beşiktaş'ı tanımıyordum, ama Türkiye'nin en iyi kulübü olduğunu biliyordum'' dedi.

Zapotocny, ''Yavru Kartal'' dergisinin Eylül ayı sayısına verdiği röportajda, Beşiktaş'a gelmeden önce, siyah-beyazlı takımın yıldız oyuncuları Holosko, Nobre, Delgado ve Bobo'yu tanıdığını belirterek, ''Holosko ile zaten daha önce aynı takımda forma giymiştik. Beşiktaş beni istediğinde Holosko ile görüştüm. O da bana, takımda çok iyi yıldız oyuncular olduğunu, Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu, takımın fizyoterapistinden teknik kadrosuna kadar, herkesin profesyonel olduğunu söyledi ve tesislerin güzelliğinden bahsetti. Gelmeden önce de pek yoktu, ama geldikten sonra aklımda hiçbir soru işareti kalmadı. Her şey çok güzel'' diye konuştu.

Beşiktaş'ın taraftarının çok iyi olduğunu ifade eden Çek futbolcu, ''Tek kelimeyle harikalar. Onların önünde daha çok az maç oynadık, ama bize öyle bir destek veriyorlar ki, sahadaki 12. oyuncu gibiler'' dedi. Türkiye'de olduğu için çok mutlu olduğunu anlatan Zapotocny, ''Burası artık benim evim'' ifadesini kullandı.


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