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Spor

Zapo yarıda bıraktı!

Beşiktaş, hafta sonu sahasında Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

19 Kasım 2008 02:00


Beşiktaş, Turkcell Süper Lig'de 23 Kasım Pazar günü kendi sahasında Eskişehirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde siyah-beyazlı oyuncular el topu oynadı. Daha sonra istasyon çalışması gerçekleştiren oyuncular, idmanın son bölümünde taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

Sakatlıkları nedeniyle dünkü antrenmanda yer almayan İbrahim Toraman, Zapotocny ve Batuhan da bugün takımla birlikte çalıştı. İbrahim Toraman ve Batuhan çalışmanın tamamında takımla birlikte olurken, idman eksiği olan Zapotocny ise koşunun ardından antrenmanı bıraktı. Çalışmaya milli takım kamplarında bulunan Gökhan Zan, Tello ve Holosko idmanda yer almadı.

Bu arada Beşiktaş, Eskişehirspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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