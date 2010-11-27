-ZAPATERO'NUN KRİZE KARŞI İLK SINAVI MADRİD (A.A) - 27.11.2010 - İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde yarın yapılacak yerel seçimlerde 5 milyon 363 bin 356 kişi sandık başına çağrılırken, seçimler, ciddi ekonomik kriz geçiren İspanya'da Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun vereceği ilk sınav olarak görülüyor. Katalonya özerk yönetim parlamentosu için seçimler 4 yılda bir yapılırken, 2006 yılındaki seçimlerde en fazla oyu Yönelim ve Birlik Koalisyonu (CIU) alsa da, Katalonya Sosyalist Partisi (PSC), Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Birleşik Sol ve Yeşiller'den (ICV- EUİA) oluşan üçlü koalisyon iktidara gelmişti. İspanyol basınında yeralan anketlerde yarın yapılacak seçimlerin galibi CIU olarak gösterilirken, partinin tek başına iktidara gelme olasılığının da yüksek olduğu yorumları yapılıyor. Başbakan Zapatero'nun genel başkanlığını yaptığı Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Katalonya'daki kolu PSC'nin ise oy kaybına uğraması bekleniyor. Katalonya'da seçimlere katılımın az olacağı tahminleri yapılırken, bunun küçük partilere yarayabileceğine dikkat çekiliyor. Barcelona kulübünün eski başkanı Joan Laporta'nın kurduğu, ayrılıkçılık yanlısı bir politika izleyen Katalonya Platformu partisinin de katıldığı bu ilk seçimde 1-3 arasında milletvekilini parlamentoya sokması bekleniyor. İspanya'daki 17 özerk yönetim arasında özerklik haklarının en fazla olduğu ve ayrılıkçı tavrıyla bilinen Katalonya'daki seçim kampanyalarında ise öncelik ekonomik krize verildi. Yaklaşık 670 bin işsizin olduğu Katalonya'da işsizlik oranı yüzde 17,4 ile İspanya ortalamasının biraz altında. Bölgede en fazla KOBİ'lerin ekonomik krizden etkilendiği ve son yıllarda kapatılan KOBİ sayısının 15 bini bulduğu belirtiliyor. Katalan ekonomistler, İspanya'nın içinde bulunduğu krizden dolayı Katalan firmaların kısa vadede iç pazara daha az yoğunlaşacağını ve son yıllarda başta Asya ülkeleri olmak üzere yurtdışına yönelik açılımın devam edeceğini tahmin ediyorlar.