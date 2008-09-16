Zapatero'nun iftarı Katoliklere tavır mı?

Katolik Kilisesi yanlısı politika izleyen ABC gazetesi, "Her şey Medeniyetler İttifakı olsun" başlıklı yazısında, Zapatero'nun İstanbul'da iftara katılmasının İspanya'daki Katolik Kilisesi'ne karşı bir tavır olduğunu ileri sürdü.Zapatero'nun İstanbul'da İslam hakkında söylediği güzel sözleri "İspanya'da çoğunluğun dini için asla söylemediğini" kaydeden ABC, Avrupa Anayasası'nda Avrupa'nın köklerinin Hıristiyanlığa dayalı olduğuna dair ibarenin konulması için tartışmalar yapıldığında Zapatero'nun "parmağını dahi kımıldatmadığını" yazdı.El Mundo gazetesi ise Zapatero'nun arkasında Atatürk resmi ve Türk bayrağı bulunan kürsüde yaptığı konuşma sırasında çekilen fotoğrafı büyüterek kullanmasına rağmen, Zapatero'nun İstanbul ziyaretiyle ilgili hiçbir ayrıntı vermeyip, sadece ekonomik sorunlar hakkındaki açıklamalarını eleştirdi.Sol görüşlü El Pais gazetesi ise, "Zapatero ve Erdoğan ilişkileri maksimum düzeye yükseltiyor" başlığıyla verdiği haberde, Medeniyetler İttifakı sayesinde iki ülkenin ilişkilerinin üst düzeye çıktığını belirtti. El Pais ayrıca diğer İspanyol gazeteleri gibi İstanbul'da Başbakan Erdoğan'a karşı gösteri yapan bir grup gencin polis tarafından nasıl engellendiğini ön plana çıkardı.Zapatero'nun Bahçeşehir Üniversitesi'nin akademik yılı açılışında yaptığı konuşmadaki "Gençler sadece yarının liderleri değilsiniz, bugünün de potansiyel liderlerisiniz. Bu yüzden sizi dinlemeliyiz" sözlerini hatırlatan El Pais'ın haberinde, "Zapatero bu sözleri söyler söylemez, Türk polisi Başbakan Erdoğan'a karşı pankart açan iki genci yere yatırıp etkisiz hale getirdikten sonra bağırışlarının duyulmaması için ağzını kapatıyordu" ifadesi kullanıldı.