-ZAPATERO'DAN ETA İLE DİYALOGA RET MADRİD (A.A) - 11.01.2011 - İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, ETA örgütünün kalıcı, genel ve uluslararası alanda doğruluğu teyit edilebilir ateşkes ilanını, "Hiçbir diyalog olmayacak, sadece ETA'nın tamamen son bulmasını bekliyoruz" diye değerlendirdi. Zapatero, bir İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, ateşkese rağmen "İspanyol hükümetinin ve güvenlik güçlerinin terörle mücadelede kararlılığının devam edeceğini, ETA üyelerini takipte kimseyi gözden kaçırmayacaklarını" söyledi. Ateşkesin "yetersiz" olduğunu kaydeden Zapatero, "Umut görenler şunu bilmeliler ki, bu süreç çok uzun çünkü tek geçerli olan ETA'nın tamamen son bulmasıdır. 40 yıldan fazladır terörü sürdüren bir örgütün ortadan kaldırılma süreci elbette zor ve güç olacaktır" dedi. Zapatero, ETA örgütünün ateşkesten dolayı hiçbir siyasi şart ileri süremeyeceğini, hükümetin bunu asla kabul etmeyeceğini vurgulayarak, "Şiddetin son bulmasının eşiğindeyiz ama bu zaman alacak. Ve güçlü, akıllı, birlik içinde olup demokratik devletin temellerini korumalıyız. Bu şekilde başarı elde edeceğimizden hiçbir şüphem yok. ETA'nın sonu ne zaman gelecek? Hepimiz en kısa zamanda olmasını arzu ediyoruz. Bu yolda mıyız? Evet" şeklinde konuştu. İspanya Başbakanı ayrıca, mayıs ayında Bask bölgesinde yapılacak yerel seçimlere katılmak için çaba gösteren yasadışı Batasuna partisine yönelik olarak ise "Onlar çok iyi biliyorlar. Ya ETA'ya silah bıraktıracaklar ya da onları kınayıp, terör örgütünü reddedecekler" dedi. ETA'nın ateşkesi ise İspanyol basınında farklı yankı buldu. Yüksek tirajlı sol görüşlü El Pais gazetesi "ETA, sonuna doğru bir adım attı" başlığını kullanıp, ETA'nın bu zamana kadar ilan ettiği 11 ateşkesten farklı olarak ilk kez "silahlı çatışmanın son bulması sürecinden" bahsetmesini öne çıkardı. El Mundo ve ABC gibi sağ görüşlü gazeteler ise ETA'nın mayıs ayındaki yerel seçimlere katılmak için "yeni bir tuzak ateşkes ilan ettiğini" savundu.